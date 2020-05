Razer Opus : un casque à réduction de bruit certifié THX lancé en Chine

Razer s'intéresse de plus en plus au marché chinois, et après les très mignons écouteurs sans fil Pikachu, le constructeur lance cette fois un casque bien plus imposant, l'Opus, disposant d'une connectique sans fil, d'une réduction active de bruit et surtout d'un son certifié THX.

La comparaison avec le WH-1000XM3 de Sony est évidente, mais à part le design et la fonctionnalité ANC, la ressemblance s'arrête ici. L'Opus de Razer dispose en effet de touches physiques pour contrôler le volume, décrocher un appel ou activer la réduction de bruit, et oublie au passage la technologie NFC, pourtant très populaire et pratique sur smartphones. En interne, nous retrouvons des haut-parleurs de 40 mm, deux microphones pour l'ANC, des coussinets à mémoire de forme, du Bluetooth 4.2 et une batterie pouvant tenir 25h d'après le fabricant. Un câble de 1,5 m est quand même inclus, et le casque pèse 260 g.

Disponible en Chine en Midnight Blue ou Classic Black contre 1 799 yuans (233 €), le Razer Opus n'est pour l'instant pas prévu pour débarquer en Occident, dommage.