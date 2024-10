Barracuda x Chroma, Razer met des couleurs sur vos oreilles avec son nouveau casque gaming

Razer dévoile aujourd'hui le dernier-né de la famille Barracuda, sa gamme de casques pour gamers. Le constructeur présente le Barracuda x Chroma qui, comme son nom l'indique, utilise la technologie d'éclairage Razer Chroma RGB, bien pratique pour... illuminer les yeux de votre colocataire ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le casque gaming Barracuda x Chroma de Razer :

Éclairage immersif et expérience audio incomparable



Le Barracuda X Chroma marque l'arrivée de Razer Chroma RGB dans la gamme Barracuda, pour une alliance parfaite entre des performances audio incroyables et un style visuel captivant. Les six zones Chroma RGB, personnalisables via Razer Chroma Studio ou l'application Razer Audio, offrent une riche sélection d'effets pour améliorer le rendu visuel de son installation gaming avec pas moins de 16,8 millions de couleurs et des effets dynamiques compatibles avec plus de 300 jeux différents.

Une connectivité fluide améliorée par Razer Innovation





Doté de la technologie Razer SmartSwitch Dual Wireless, le Barracuda X Chroma offre une transition immédiate entre les sessions gaming intenses via Razer HyperSpeed et une connectivité en Bluetooth lors de déplacement. Une polyvalence idéale pour une expérience audio continue entre les différents appareils, sans nécessité de réappairage permanent. C'est tout simplement le casque parfait pour un usage domestique et nomade.

Léger, solide et confortable





Le casque privilégie l'ergonomie et la durabilité, notamment avec ses oreillettes pivotantes, enveloppées dans des coussins en mousse respirante à mémoire de forme, qui offrent un confort tout en légèreté d'un bout à l'autre de la journée. Pour les sessions de jeu intenses, les trajets du quotidien ou les longs voyages, le Barracuda X Chroma reste confortable et facile à transporter. Il répond parfaitement à tous les besoins des joueurs en matière d'immersion, de confort et de solidité.

Des performances audio supérieures sur toutes les plateformes





Les haut-parleurs Razer TriForce 40mm offrent une clarté sonore exceptionnelle sur toutes les fréquences pour une immersion sans faille, en jeu comme en utilisation multimédia. Le micro cardioïde et amovible Razer HyperClear a bénéficié de nouvelles améliorations pour un rendu sonore parfaitement clair, essentiel pour le jeu vidéo compétitif et les appels du quotidien.

Une grande autonomie pour un usage étendu





Avec jusqu'à 70 heures d'autonomie, le Barracuda X Chroma offre désormais plus de 40 % de temps d'utilisation supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Avec seulement 15 minutes de charge, le casque récupère pas moins de 6 heures d'autonomie. Cette endurance, associée à une charge rapide en USB Type-C, permet aux joueurs de rester au cœur de l'action, même lors des marathons de jeu les plus longs ou des voyages prolongés.