Razer dévoile les Hammerhead True Wireless X, des écouteurs sans fil avec fonctions tactiles

Razer continue d'améliorer ses écouteurs Hammerhead, qui ont eu droit à une V2, une connectique en USB-C et plus récemment du sans fil. Et justement, le constructeur dévoile cette semaine les Hammerhead True Wireless X, qui embarquent les dernières technologies sans fil du moment.

Les Hammerhead True Wireless X disposent en effet d'un mode Gaming à faible latence (60 ms), de haut-parleurs de 13 mm, du Bluetooth 5.2 avec Auto-Pairing et Google Fast Pair pour Android, mais également de commandes tactiles rétroéclairées personnalisables sur chaque écouteur pour accéder à plusieurs fonctions comme la gestion des appels, le contrôle du volume ou l'activation du mode Gaming. Via l'application Razer Audio App, les utilisateurs peuvent peaufiner leurs réglages avec les effets lumineux, la luminosité et même remapper les fonctions tactiles. Razer promet une autonomie de 28h sans éclairage (24h avec), de quoi jouer toute la journée.

Les Hammerhead True Wireless X sont disponibles dès maintenant chez la plupart des revendeurs ainsi que sur la boutique de Razer, contre 89,99 €.