Razer lance les écouteurs Hammerhead Pro HyperSpeed, certifiés THX

Razer vient de dévoiler aujourd'hui les Hammerhead Pro HyperSpeed, de nouveaux écouteurs sans fil pour gamers et compatibles avec les PC, PlayStation, Switch, smartphones ou encore Steam Deck. Le constructeur annonce « une restitution sonore sans latence », sans oublier la présence d'une réduction de bruit active (ANC) ajustable, d'un éclairage Chroma RGB et d'un étui de charge rapide.

À propos de ces Hammerhead Pro HyperSpeed, Razer rajoute :

Certification THX, l'excellence en termes de qualité sonore

Les Hammerhead Pro HyperSpeed s'adressent aux utilisateurs exigeants qui attendent une qualité audio irréprochable, notamment grâce à la certification THX qui est mondialement reconnue comme un gage de qualité, de fiabilité et de performance.

La certification THX pour les casques et les écouteurs s'attache particulièrement à délivrer une réponse en fréquence équilibrée, une faible distorsion et une isolation phonique exceptionnelle. Fondée à la fois sur les standards de l'industrie, ainsi que près de quarante ans de protocoles de tests dédiés, la certification THX suit un processus rigoureux auquel participent des ingénieurs du son de renommée mondiale. En atteignant ces standards élevés, les Hammerhead Pro HyperSpeed démontrent qu'ils offrent une conception et des fonctionnalités de pointe. Avec ce sigle, les consommateurs savent qu'ils peuvent avoir confiance dans la qualité et la fidélité sonore du produit qui en est griffé.

Une connectivité étendue entre les appareils

Les Hammerhead Pro HyperSpeed offrent une expérience audio sans fil exceptionnelle, notamment grâce à l'ajout du Razer HyperSpeed Wireless Dongle. Ce dernier permettra aux utilisateurs de profiter d'une connexion Bluetooth et de prolonger leur expérience sonore sur leurs différents appareils. Pour bénéficier d'une connectivité 2,4 GHz sans faille, il leur suffit de brancher le dongle HyperSpeed Wireless sur leur PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck ou PC.

Cette compatibilité étendue place les écouteurs au centre de la vie quotidienne des utilisateurs.

La technologie Razer HyperSpeed Wireless

Avec la technologie HyperSpeed Wireless de Razer, les Hammerhead Pro HyperSpeed et le dongle 2,4 GHz offrent d'excellentes performances audio et délivrent une latence sonore inférieure à 40 ms, à la pointe de l'industrie.

À titre d'exemple, l'utilisation du Bluetooth avec le mode Gaming assure des performances remarquables et une latence d'environ 60ms. Grâce à leur compatibilité avec le Bluetooth 5.3, les Hammerhead Pro HyperSpeed offrent une connexion stable sur une multitude d'appareils.

Une réduction de bruit active hybride entièrement ajustable

Grâce à la réduction de bruit active ajustable, les Hammerhead Pro HyperSpeed améliorent l'immersion sans couper totalement les utilisateurs de leur environnement. Des microphones orientés vers l'extérieur détectent et filtrent les bruits indésirables afin que les utilisateurs profitent d'une réduction de bruit efficace et restent concentrés sur leurs parties. Ils peuvent aussi ajuster la réduction de bruit via l'application afin d'augmenter ou de réduire leur perception des sons ambiants.

Un boîtier de charge rapide sans fil

Un étui de charge rapide sans fil compatible Qi est inclus avec les Hammerhead Pro HyperSpeed et il offre une autonomie supplémentaire de 24 heures. Compatible avec les Razer Charging Pads et d'autres chargeurs sans fil, il est également équipé d'un port USB-C pour la recharge à l'aide d'un câble.

Un Mode « Ne pas déranger » lors d'une connexion simultanée avec deux appareils

Le mode « Ne pas déranger » masque les notifications Bluetooth pour que les utilisateurs, connectés via la technologie HyperSpeed, puissent rester concentrés sur leur jeu ou leur travail. Lorsque les écouteurs sont connectés à un téléphone et à une autre source audio via le Bluetooth simultanément, il suffit d'activer le mode pour éviter que les appels ou messages n'interrompent l'écoute.

Propulsés par Razer Chroma RGB

Les Hammerhead Pro HyperSpeed offrent un éclairage personnalisable avec une sélection de 16,8 millions de couleurs pour des combinaisons infinies et d'innombrables effets lumineux, qui réagissent en symbiose avec les jeux. Les utilisateurs profitent d'une personnalisation RGB complète et d'une meilleure immersion grâce au plus grand écosystème de périphériques gaming RGB au monde.

Les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed soulignent la volonté de la marque de fournir aux joueurs des solutions audio à l'avant-garde de l'innovation. Grâce à leurs fonctionnalités de pointe et leur polyvalence inégalée, ces écouteurs sont équipés pour redéfinir les standards des expériences audio sans fil dans les jeux.