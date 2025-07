Razer lance la souris DeathAdder V4 Pro, « la plus grande avancée technologique de la décennie »

Razer améliore encore sa DeathAdder





La gamme de souris DeathAdder a déjà fait le bonheur de plus de 20 millions de joueurs, alors bien évidemment, Razer ne va pas l'abandonner. Le constructeur de périphériques pour gamers dévoile aujourd'hui la DeathAdder V4 Pro, une version améliorée de sa souris, réputée pour son ergonomie et sa légèreté.

Une souris sans fil avec une grosse autonomie





Comme toujours, Razer a collaboré avec des joueurs professionnels comme Nikola « NiKo » Kovač (Counter-Strike 2) pour concevoir la DeathAdder V4 Pro, qui embarque plusieurs grosses nouveautés, avec d'abord la nouvelle technologie sans fil Razer HyperSpeed de deuxième génération. Le constructeur promet ainsi « une connexion stable, une efficacité énergétique améliorée de 63 % et une latence réduite de 37 % par rapport à la génération précédente ». En plus de cela, la DeathAdder V4 Pro dispose d'un nouveau dongle « entièrement repensé », avec une réactivité allant jusqu'à 8 000 Hz, même en mode sans fil. Côté batterie, Razer annonce une autonomie de 150 heures, mais avec le polling rate à 1 000 Hz.

Quels switches utilise la Razer DeathAdder V4 Pro ?





En plus de cela, la DeathAdder V4 Pro inclut une autre nouveauté : une molette à défilement optique, une première chez Razer. Le constructeur assure qu'elle est « plus précise et robuste que les molettes mécaniques traditionnelles », offrant ainsi une durabilité triplée et un meilleur contrôle tactile. Concernant les interrupteurs, Razer a là encore opté pour de l'inédit, à savoir des switches optiques Gen-4 pouvant résister à plus de 100 millions d'activations. Le capteur optique Focus Pro 45K Gen-2 peut grimper jusqu'à 45 000 DPI, avec une vitesse maximale de 900 IPS, une accélération de 85 G et « une précision exemplaire de 99,8 % ».

Combien pèse la Razer DeathAdder V4 Pro ?





Même à l'extérieur, Razer a soigné sa DeathAdder V4 Pro, qui ne pèse que 56 grammes (en version noire, la blanche pèse 1 g de plus). Le constructeur a évidemment conservé la forme ergonomique pour les droitiers, en éloignant quand même les boutons latéraux, et a utilisé des patins PTFE plus larges pour améliorer la glisse sur les différentes surfaces. Enfin, Razer rappelle son engagement pour la planète et assure que la DeathAdder V4 Pro est « composée à plus de 67 % de plastiques biosourcés et recyclés post-consommation ».

Où acheter la Razer DeathAdder V4 Pro ?





La DeathAdder V4 Pro est disponible dès maintenant, contre 179,99 € sur Amazon.