Razer présente sa souris DeathAdder V3 Pro et le dongle HyperPolling Wireless

La DeathAdder est un modèle incontournable du catalogue de Razer, le constructeur a déjà fait évoluer de nombreuses fois sa souris pour gamers et il vient de présenter cette semaine la DeathAdder V3 Pro, un modèle sans fil et ultra léger, équipé des dernières technologies de Razer.

Sans plus attendre, voici la présentation de la DeathAdder V3 Pro par Razer :

Un design iconique, aux lignes encore plus affinées

Depuis son lancement en 2006, plus de 15 millions de DeathAdder ont été expédiées dans le monde. Considérée comme étant la quintessence de la souris gaming de Razer, la DeathAdder a su gagner la confiance des joueurs professionnels dans le monde. Avec la DeathAdder V3 Pro, la victoire prend une nouvelle forme. Les lignes affinées sur chacun des côtés ainsi que sur les boutons épousent plus naturellement la forme des doigts afin d'apporter plus d'adhérence et un meilleur soutien. L'ergonomie a été améliorée pour plus de confort, de meilleures sensations et une prise en main légère. De surcroît, la molette, les boutons et le support de la paume ont été rehaussés pour une accessibilité accrue. Grâce aux retours d'expérience des meilleurs joueurs professionnels de la scène e-sport, l'ergonomie a été davantage affinée. Ce nouveau design de la souris emblématique et minimaliste est dorénavant disponible en version noire et blanche, avec un poids plume de respectivement 63 et 64 grammes.

Si elle conserve sa fiabilité et reste toujours aussi agréable à utiliser, la DeathAdder V3 Pro est pourtant 25 % plus légère que sa version précédente et intègre une batterie proposant une autonomie allant jusqu'à 90 heures. En outre, elle est facilement rechargeable via un port USB de Type-C et son câble de charge Razer Speedflex, également fourni.

Des technologies de pointe, axées sur la performance pure

Au cœur de la DeathAdder V3 Pro, le capteur optique Focus Pro 30K, qui permet d'atteindre une précision de 99,8 %. Ce nouveau capteur puissant est équipé d'une suite de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, comme Smart Tracking, Motion Sync ou encore Asymmetric Cut-off, pour des performances optimales à haut niveau. La DeathAdder V3 est également munie des switches optiques Gen-3 pour une absence totale de problèmes de double-clic et de rebond. Ultra-rapides et fiables, ces nouveaux switches sont conçus pour un cycle de vie allant jusqu'à 90 millions de clics.

La DeathAdder V3 Pro est équipée de la technologie HyperSpeed Wireless, propriété exclusive de Razer, qui est 25 % plus rapide que n'importe quelle autre technologie sans fil, et est également compatible avec la nouvelle technologie HyperPolling Wireless de Razer. La DeathAdder V3 Pro bénéficie d'un taux de rapport (polling rate) de 1 000 Hz, à intervalle de 1 ms. Avec l'ajout du dongle Razer HyperPolling Wireless, la DeathAdder V3 Pro communique sans fil à intervalles de 0,25 ms : il y a donc 4x plus d'échanges que précédemment ce qui se traduit par une rapidité 4x supérieure par rapport aux taux de rapport standards. En alliant ces deux technologies de pointe, les joueurs bénéficieront d'un suivi plus fluide, d'un rafraichissement de la fréquence plus régulier et d'une latence de clic ultra faible pour une souris sans fil. L'idéal pour les joueurs qui veulent surpasser leurs adversaires dans les jeux compétitifs, où chaque milliseconde compte.

La Razer DeathAdder V3 Pro intègre les technologies dernier cri de Razer, dédiées au jeu comme aux souris, en alliant une ergonomie adaptée à l'e-sport avec un capteur de haute volée, des Switches optiques Gen-3 avec des technologies sans fil de pointe, le tout avec un design aérien. Un nouveau chapitre de la légende est sur le point de commencer :