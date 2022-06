Razer dévoile les Basilisk V3 et DeathAdder Essential, premières souris écologiques

Cette semaine, nous célébrions la Journée mondiale de l’Environnement, et Razer a profité de l'évènement pour présenter deux nouvelles souris, la Basilisk V3 et la DeathAdder Essential, des évolutions de modèles bien connus des gamers, mais qui bénéficient ici de la certification ECOLOGO de l'UL, « leader mondial des sciences de la sécurité ».

La certification assure ainsi que les produits sont durables, une première pour des souris gaming, Razer est bien connu pour son engagement écologique et précise :

Razer a choisi de soumettre ces souris à la certification pas uniquement car ce sont les plus vendues, mais également car ce sont les plus accessibles, ce qui permet ainsi aux joueurs de faire des choix plus durables. Afin de pouvoir les certifier avec le label ECOLOGO, l’UL a examiné plusieurs critères de durabilité. Ils ont évalué la conformité des souris aux règlements de l’UE sur les substances chimiques dangereuses à usage restreint et les ont également évaluées pour l’irritation et la sensibilisation de la peau. L’UL a de plus évalué le processus de gestion de réparation et de remplacement de Razer, de la facilité de désassemblage du produit par les prestataires de services agréés, à la manière dont Razer communique aux prestataires de services les composants nécessitant un traitement sélectif des déchets.

L’emballage durable est un autre critère que les souris ont respecté : elles sont placées dans des emballages faits de matériaux certifiés FSC, exempts de métaux lourds et de chlore, et imprimés avec de l’encre de soja durable, ce qui permet de les recycler facilement.

Enfin, l’UL a également inspecté les installations de Razer pour certifier que les souris ont été fabriquées dans des installations engagées dans une gestion responsable de l’environnement, comme en témoigne la certification ISO 14001.