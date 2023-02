Razer présente ses souris Razer DeathAdder V3 et V3 Pro Faker Edition

La DeathAdder est une souris emblématique du catalogue de Razer, qui avait lancé la DeathAdder V3 Pro l'été dernier. Mais le constructeur élargit encore un peu plus sa gamme avec deux nouveaux modèles, à savoir la DeathAdder V3 standard et la DeathAdder V3 Pro Faker Edition.

Eh oui, le joueur professionnel sud-coréen, qui marque la scène e-sport de League of Legends depuis 10 ans, a droit à sa souris spéciale. Sous le châssis, nous avons une DeathAdder V3 Pro classique, mais cette Faker Edition arbore un revêtement personnalisé en référence au Unkillable Demon King. La souris embarque pour rappel un capteur optique Razer Focus Pro 30K, des switches optiques Gen-3, la technologie sans fil HyperSpeed Wireless et le dongle HyperPolliing Wireless pour profiter d'un taux de rapport de 4 000 Hz. Et elle ne pèse que 63 g. Lee « Faker » Sang-Hyeok commente :

C'est un moment historique pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre souris et maintenant que c'est le cas, je vais pouvoir la partager avec ma famille, mes amis et mes fans. J'adore le design et les performances restent inégalées. Un grand merci à Razer pour ses efforts et son soutien dans ce projet incroyable.

La DeathAdder V3 est quant à elle une version filaire de la DeathAdder V3 Pro, avec le même capteur optique Focus Pro 30K, les interrupteurs Gen-3 et l'HyperPolling à 8 000 Hz. Elle pèse 59 g seulement et arbore une nouvelle texture plus lisse. Vous pouvez retrouver ces deux souris sur le site officiel de Razer, la DeathAdder V3 est vendue 79,99 € tandis que la DeathAdder V3 Pro Faker Edition est affichée à 199,99 €.