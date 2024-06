Razer dévoile la souris DeathAdder V3 HyperSpeed, aussi légère qu'endurante

Razer continue d'étoffer son catalogue de périphériques pour gamers et aujourd'hui, le constructeur agrandit la famille DeathAdder. Après la très bonne V3 Pro, Razer dévoile aujourd'hui la DeathAdder V3 HyperSpeed, un modèle sans fil reprenant l'érgonomie de sa petite sœur.

Le constructeur rappelle que les DeathAdder se sont déjà vendues à plus de 20 millions d'exemplaires depuis le premier modèle, mais cette nouvelle souris est avant tout conçue pour les joueurs exigeants et les les adeptes de l'eSport. Voici ce qu'il faut savoir sur la Razer DeathAdder V3 HyperSpeed :

Chaque ajustement dans la conception de la souris, comme sa hauteur ou ses courbes, a été opéré avec minutie et soumis à validation pour s'assurer que la DeathAdder V3 HyperSpeed répond bien aux attentes des joueurs, quel que soit leur niveau. Cette souris offre des fonctionnalités de premier plan dans un format plus accessible. L'idéal pour les joueurs et les étoiles montantes de la scène esport qui cherchent à élever leur niveau de jeu grâce aux performances et aux technologies qui ont d'ores et déjà fait leurs preuves en compétition.

Fonctionnalités incluses :

Une ergonomie de pointe et un poids plume : avec seulement 55 grammes sur la balance, la souris allie un poids plume avec une forme ergonomique pour plus de maniabilité et de réactivité. Ce nouveau design propose une forme affinée et offre un poids réduit de 12 % comparé à la DeathAdder V3 Pro. Cela a notamment été rendu possible grâce aux retours de joueurs esport professionnels.

: avec seulement 55 grammes sur la balance, la souris allie un poids plume avec une forme ergonomique pour plus de maniabilité et de réactivité. Ce nouveau design propose une forme affinée et offre un poids réduit de 12 % comparé à la DeathAdder V3 Pro. Cela a notamment été rendu possible grâce aux retours de joueurs esport professionnels. Un revêtement agréable au toucher : optimisé pour assurer un confort et un contrôle à toute épreuve, des éléments essentiels lors des longues sessions de jeu.

: optimisé pour assurer un confort et un contrôle à toute épreuve, des éléments essentiels lors des longues sessions de jeu. Jusqu'à 100 heures d'autonomie : une autonomie accrue pour des tournois et des sessions gaming prolongées sans interruption. De plus, sa connectivité via un port USB-C offre une recharge rapide.

: une autonomie accrue pour des tournois et des sessions gaming prolongées sans interruption. De plus, sa connectivité via un port USB-C offre une recharge rapide. La technologie Razer HyperSpeed Wireless : garantit une connexion fiable et à faible latence, car chaque mouvement peut faire la différence en partie compétitive. Il est également possible de profiter d'un taux de rapport sans fil de 8000 Hz grâce au dongle sans fil Razer HyperPolling, qui est vendu séparément.

: garantit une connexion fiable et à faible latence, car chaque mouvement peut faire la différence en partie compétitive. Il est également possible de profiter d'un taux de rapport sans fil de 8000 Hz grâce au dongle sans fil Razer HyperPolling, qui est vendu séparément. Des switches Optiques Razer de 3ème génération et le Capteur Optique Razer Focus X 26K : une technologie avancée pour une réactivité optimale et une précision millimétrique. De son côté, la nouvelle fonctionnalité Dynamic Sensitivity permet une plus grande personnalisation du DPI et des différentes activations de la souris.

La Razer DeathAdder V3 HyperSpeed rejoint les DeathAdder V3 Pro et DeathAdder V3 pour le plus grand plaisir des aficionados des souris taillées pour l'esport. Conçue à la fois pour les champions d'aujourd'hui et de demain, elle enrichit le catalogue de Razer en offrant aux joueurs une nouvelle souris gaming sans fil ergonomique et performante.