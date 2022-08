TEST Deathadder V3 Pro : quand une plume devient une souris gamer !

La Razer Deathadder V3 Pro est donc la nouvelle figure de proue du constructeur sur le segment des souris ultra-légères destinées aux gamers. Elle est destinée à prendre la suite de la Deathadder V2 Pro qui proposait déjà des caractéristiques haut de gamme, plus de boutons, un rétroéclairage sur le logo et plus de méthodes de connexions sans fil. Oui, vous avez bien lu, la nouvelle bête de course du constructeur est donc moins bien dotée de fonctions accessoires que le modèle précédent. Est-ce grave docteur ? Réponse dans notre test.

La Razer Deathadder V3 Pro existe en deux coloris, noir ou blanc. Comme vous le verrez sur nos photos, nous avons hérité du modèle le plus clair et nous sommes tombés sous son charme, même si la souris doit plus facilement se salir entre des mains pas forcément toujours très propres. Nous avons trouvé son design très réussi avec une forme plus arrondie que les précédents modèles de la gamme. Bien que plus grosse que sa grande sœur, elle pèse cependant 25 grammes de moins, ce qui donne presque l'impression de ne rien avoir en main et de gérer le pointeur seulement avec sa main. À ce sujet, la prise en main est excellente, les doigts tombant précisément où ils doivent surtout si vous êtes un adepte du palm grip. La surface légèrement texturée est agréable au toucher et permet une excellente tenue, et si cela ne suffit pas, il y a dans la boîte des grips autocollants pour améliorer la prise surtout en claw grip ou fingertip grip. Seul bémol, si vous êtes gaucher passez votre chemin, ce modèle n'est pas ambidextre et il n'en existe pas un pour vous.

Légère comme une plume, la Razer Deathadder V3 Pro offre une glisse agréable et n'a jamais donné de signes de faiblesse dans son tracking même sur des surfaces difficiles comme celle de notre bureau en verre fumé ou encore notre jambe de jean ou la fenêtre (oui, nous sommes parfois un peu taquins !). Pour cela elle est équipée d'un capteur optique Focus Pro 30K qui est assisté par des fonctionnalités d'intelligence artificielle comme Smart Tracking, Motion Sync ou encore Asymmetric Cut-off qui, sur le coup, ne sont pas juste des arguments marketing pour faire bien. Côté bouton, il y a des switches optiques Gen-3 qui offrent des clics rapides nets et précis sans jamais aucun rebond ni double-clic accidentel. Si c'est moins impressionnant que la qualité du suivi de la souris, cela reste d'une efficacité redoutable avec, en prime, une durée de vie annoncée à 90 millions de clics. Petit détail qui dérange un poil, le bouton de réglage des DPI se trouve sous la souris, ce qui empêche un changement à la volée pour ceux que cela intéresse.

La prise en main est excellente, les doigts tombant précisément où ils doivent surtout si vous êtes un adepte du palm grip.

Comme le clavier DeathStalker V2 Pro que nous avons testé récemment, la souris Deathadder V3 Pro est équipée de la technologie HyperSpeed Wireless qui offre une connexion très rapide dont nous pourrions dire qu'elle est sans latence tant elle est faible. En réalité, elle est livrée avec le dongle Razer HyperPolling Wireless qui communique avec la souris toutes les 0,25 ms ce qui n’est pas loin d'être quatre fois plus rapide que la moyenne de la concurrence. La durée de vie de la batterie est annoncée pour une cinquantaine d'heures, mais en une petite semaine, nous n'avons pas encore mis à genou la belle en l'utilisant tous les jours. De plus, le fil qui sert à relier le PC au dongle permet d'utiliser la souris tout en la rechargeant de façon tout à fait optimale. Razer sait faire des câbles tressés et souples, c'est incontestable. Par contre, du côté des choses qui fâchent, il n'y a pas de connexion Bluetooth. Mais pourquoi avoir supprimé cette option pourtant bien utile ? Sans doute pour gagner quelques grammes ou pour faire des économies de production, mais c'est bien dommage.

L'installation est plug'n play et si vous avez Synapse installé, vous pourrez en plus personnaliser les cinq boutons programmables de façon très simple, voire créer des profils en fonction de vos utilisations. Et c'est là que sa grande sœur, la Deathadder V2 Pro faisait mieux en proposant pas moins de huit boutons programmables. Ce choix, qui peut surprendre, a été fait avec l'optique de proposer une souris pour les joueurs de FPS ou de jeux nécessitant de la vélocité et non pas pour des MMO ou des titres nécessitant une pléthore de raccourcis. Autre abandonné de la Deathadder V3 Pro, c'est le RGB qui est pourtant un argument de poids pour les gamers normalement. En effet, ici point de logo lumineux pour sans nul doute gagner un peu d'autonomie. Pour autant, cela ne gêne vraiment pas surtout avec le modèle blanc qui nous a été confié.

Au final, si vous êtes adeptes des souris ultra-légères et que vous n'êtes pas attiré par les MMO ayant besoin de nombreux boutons pour jouer, la Razer Deathadder V3 Pro est la souris qu'il vous faut tant elle répond présent à tous les niveaux : une prise en main parfaite, une latence quasi inexistante, un tracking impressionnant qui nous a bluffé, une autonomie plus que suffisante et, en cas de panne de jus, un câble tressé et souple permettant de jouer en rechargeant. Que demander de plus ? Allez, soyons fous et croisons les doigts pour voir arriver un modèle destiné aux gauchers.

Les plus Souris poids plume

Ergonomie au top

Un design plaisant (trop belle en blanc)

Tracking impressionnant

Une glisse parfaite Les moins Pas de Bluetooth

Pas de version pour les gauchers

Bouton DPI en dessous

Comme toujours, un prix qui n'est pas pour tout le monde

Notation Verdict 18 20