DeathAdder V2 Pro, la souris sans fil pour gamers vantée par Razer

Avant de faire tout un tas de périphériques et accessoires pour gamers, Razer s'est d'abord concentré sur les souris, et la DeathAdder 1800 est un modèle culte. Elle a depuis bien évolué et le constructeur a lancé l'année dernière la DeathAdder V2 Pro, qu'il met en avant pour tous les amateurs de produits wireless.

La DeathAdder V2 Pro reprend l'ergonomie typique de cette famille de souris, mais sous le châssis, nous retrouvons un capteur Razer Focus+ de 20 000 DPI, des interrupteurs optiques Razer de seconde génération avec un temps de réponse de 0,2 ms et la technologie HyperSpeed. Elle permet de connecter la DeathAdder V2 Pro de trois manières différentes, en Bluetooth (connexion universelle), sans fil avec un capteur HyperSpeed (connexion la plus rapide) ou filaire (en cas de panne de batterie) Le constructeur annonce entre 70 et 120 heures d'autonomie selon l'utilisation de l'HyperSpeed ou du Bluetooth, moins énergivore, mais un poil moins réactif également. Le câble est quant à lui un modèle Speedflex qui réduit les frottements contre le bureau et le tapis, et la souris ne pèse que 88 g sur la balance. Razer précise enfin que les switches peuvent résister à 70 millions de clics et la DeathAdder V2 Pro propose huit boutons programmables via Synapse 3, avec cinq profils à enregistrer dans la mémoire et une compatibilité de recharge avec le Mouse Dock Chroma de Razer.

Vous pouvez acheter la DeathAdder V2 Pro sur le site de Razer, en version noire classique, mais également dans sa Genshin Impact Edition, contre 149,99 € mais aussi à la Fnac, chez Boulanger ou cdiscount.