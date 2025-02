Razer lance une collaboration avec le jeu le plus vendu de tous les temps

Razer accumule les collaborations, déclinant ses nombreux produits aux couleurs de divers jeux populaires, mais cette fois, il dévoile une collaboration avec le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Le constructeur s'est en effet associé à Mojang Studios pour créer une collection de périphériques estampillés Minecraft.

Lancé en 2009, Minecraft comptait plus de 300 millions d'exemplaires vendus en 2023, le titre est disponible sur tout un tas de plateformes et est encore aujourd'hui très populaire, les fans du Creeper vont pouvoir craquer pour des phériques sous licence officielle, voici le résultat de cette collaboration entre Razer et Mojang Studios :

Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition : ne perdez pas le contrôle, quelle que soit l'intensité de votre création ! Maîtrisez vos constructions avec un clavier mécanique RGB doté de 6 touches macro et de switches clicky. Le Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition est accompagné de l'objet virtuel « Ender Dragon Shawl ». Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition : même le Creeper aura peur de vous ! Isolez-vous des distractions extérieures et préparez-vous à affronter l'obscurité grâce à un casque RGB filaire qui allie un son puissant et réaliste avec une restitution claire et nette des voix. Le Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition inclut l'objet virtuel « Ender Dragon Shawl ». Razer Cobra - Minecraft Edition : ne laissez pas vos adversaires vous miner le moral et surpassez-les avec une souris RGB filaire légère, équipée de switches optiques durables et ultraprécis. La Razer Cobra - Minecraft Edition comprend l'objet virtuel « Overgrown Arm » Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition : voici un tapis de souris souple pour être toujours à bloc et crafter comme un pro grâce à des mouvements fluides. Le Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition intègre l'objet virtuel « Overgrown Arm ».

Malheureusement, le clavier n'est disponible qu'en QWERTY, dommage pour les joueurs français, mais tout est quand même disponible sur le site officiel de Razer, voici les prix :