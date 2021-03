Razer DevCon 2021 : un évènement axé sur la technologie annoncé et daté

Razer est un acteur majeur dans le milieu des périphériques pour gamers, mais la firme de Min-Liang Tan ne se contente pas de proposer des accessoires pour les joueurs, il développe également ses propres technologies, ou les rachète. Et après la RazerCon 2020 consacrée au hardware, le constructeur va prochainement organiser la Razer DevCon 2021.

Cette première Razer DevCon aura donc lieu le 7 mai prochain, et elle sera à suivre sur la chaîne Twitch de Razer à partir de 19h00. La firme précise :

La Razer DevCon 2021 vise à donner aux développeurs de toutes tailles et sur toutes les plateformes, les moyens d'intégrer l'écosystème hardware, software et services de Razer à tous les niveaux de développement afin d'encourager l'innovation et d'offrir aux joueurs une expérience plus immersive.

La Razer DevCon se compose d'une série de panels axés sur la technologie, avec plus de quatre heures de discussions animées par des vétérans de l'industrie issus de différentes équipes Razer, avec le soutien de partenaires majeurs de l'industrie tels qu'Activision Blizzard et Renaud Ostrowski, Audio Artist chez Vibe Avenue Studios et Frank Rosay, Game Producer chez iLLOGIKA.

Les panels couvriront :