TEST de la Razer Kiyo Pro : la webcam qui a tout d'une caméra et cela le fait !

Si Razer est surtout reconnu pour ses périphériques pour gamers, le constructeur allemand propose tout un tas d'accessoires dédiés aux créateurs de contenus comme des microphones et des webcams, dont la Razer Kiyo première du nom, que nous avions testée en juillet dernier. Cette fois, c'est de la Razer Kiyo Pro que nous allons parler et, comme vous allez le lire, il y a eu une sacrée évolution technique entre les deux modèles.

La Razer Kiyo Pro embarque un capteur de lumière adaptatif qui s'est révélé très performant lors de nos essais en arrivant à proposer une image propre même en basse lumière et lors de changement rapides.

La Razer Kiyo Pro est une caméra qui se présente sous la forme d'un objectif de caméra. C'est fort original et réussi. Cela la différencie clairement des autres et lui donne un côté très « pro » que nous avons adoré dès le premier coup d'oeil. Elle se branche en USB sur PC et peut être posée sur le bureau ou sur le bord de l'écran via son pied métallique fourni. Grâce au poids conséquent de ce dernier, elle se positionne facilement et ne va pas bouger au moindre éternuement ou effleurement du fil comme cela arrive souvent avec des modèles en plastique pur. Elle peut aussi être fixée sur un trépied ou un support grâce à son pas de vis au format de ceux des appareils photo ou des micros. En effet, contrairement à beaucoup de concurrentes, le pied est amovible et la caméra peut donc être utilisée selon ses habitudes ou ses envies. Un très bon point.

La Razer Kiyo Pro offre un signal vidéo natif en 1080p à 60 fps non compressé, qui permet d'en tirer des images d'une qualité assez impressionnante. Il faudra, bien sûr, avoir un port USB 3.0 (câble tressé fourni) pour pouvoir en profiter, mais c'est devenu la norme depuis un bon moment maintenant. Son système d'autofocus, débrayable, est très rapide et réagit au quart de tour. Dans un sens c'est excellent, dans l'autre, si vous êtes comme nous à trop gesticuler inutilement des mains devant l'objectif, il y aura des mises au point incessantes qui peuvent être agaçantes pour vos viewers. En revanche, si vous avez à faire un focus sur des objets à montrer, un simple placement devant celui-ci et la netteté se fera dans la foulée. Efficace et simple, même en basse luminosité. À ce sujet, la Razer Kiyo Pro embarque un capteur de lumière adaptatif Sony Starvis qui s'est révélé très performant lors de nos essais en arrivant à proposer une image propre même en (très) basse lumière, lors de changements rapides d'ambiance ou encore dans des conditions extrêmes de contre-jour. Par exemple, même dans le noir complet avec simplement la lumière de notre écran, nous sommes arrivés à obtenir une image bien plus qu'acceptable, ce qui va plaire à tous les streameurs de jeux vidéo qui officient plutôt dans une ambiance feutrée que lumineuse. Pour y arriver, la belle est assistée par la fonction HDR qui, si elle impose du 1080p à 30 fps, améliore l'image d'une façon qui frise parfois la magie et offre ainsi un combo gagnant (capteur/autofocus/HDR) qui affiche une image de qualité dans vos vidéos ou streams.

Même dans le noir complet avec simplement la lumière de notre écran, nous sommes arrivés à obtenir une image bien plus qu'acceptable ce qui va plaire à tous les streameurs de jeux vidéo.

La Razer Kiyo Pro est totalement plug and play et peut s'utiliser directement sans plus de chipotage, mais nous n'en attendions pas moins, elle est gérée par le logiciel Synapse qui permet de peaufiner au mieux les réglages dont le HDR non accessible par ailleurs. Comme sur un appareil photo, il est ainsi possible de régler la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté, la balance des blancs, le gain, la mise au point, l'exposition, le zoom (x5), le panoramique (qui permet de changer le cadrage sans toucher à la caméra) voire l'inclinaison de l'image. Si tout est automatique par défaut, il faudra juste s'assurer que le HDR est bien activé si vous voulez vraiment profiter du meilleur de ce que peut vous offrir cette webcam caméra. Si ce dernier est connu pour être un peu capricieux parfois, la plus récente mise à jour disponible juste avant la finalisation de ce test a parfaitement rempli son office. À suivre.

Nous terminerons par la partie captation de son qui pêchait fortement dans la première version. Eh bien, sur la Razer Kiyo Pro, le micro est plutôt de bonne qualité et couplé avec des réglages via votre logiciel de capture, il peut parfaitement faire le job pour qui n'a pas les moyens de se payer un micro plus conséquent. Il semble être directionnel et a réussi à capter notre voix sans trop d'effet caverneux en position de stream (assis dans le fauteuil, caméra posée sur le haut de l'écran). Franchement, nous avons été, là aussi, agréablement surpris.

En conclusion, pour avoir testé pas mal de webcams, et des bien plus chères, nous avons été totalement séduits par la Razer Kiyo Pro. Jusqu'à présent, après plus d'une quinzaine de jours d'utilisation, nous n'avons rien trouvé à redire de négatif tant elle répond parfaitement à toutes nos attentes. De plus, elle est estampillée Gorilla Glass 3 sur sa lentille, ce qui lui confère une certaine solidité (éprouvée involontairement lors de notre test), même si elle est livrée avec un capuchon de protection qui la protège lors de sa non-utilisation. Bref, l'essayer c'est l'adopter et nous l'avons adopté.

La Kiyo Pro sera disponible dès le 23 février 2021 sur Razer.com au prix de 209,99 €.

Les plus Utilisable de plusieurs manières (pied ou pas de vis)

Pied métallique stable

Image de qualité

HDR qui fait des miracles

Autofocus réactif Les moins Synapse parfois capricieux

Notation Basse lumière 18 20 Facilité d'emploi 18 20 Autofocus 17 20 Qualité d'image 18 20 Verdict 18 20