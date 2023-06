Razer Kitsune : un nouveau stick pour les jeux de combat avec des Chun-Li et Cammy Editions annoncé

Alors que Street Fighter 6 vient de débarquer sur ordinateurs et consoles de salon, Razer vient de dévoiler le Kitsune, un nouveau contrôleur arcade all-button pour les amateurs de versus fighting. Un stick compatible avec les PC et PlayStation 5 qui va « redéfinir votre expérience du jeu de combat » d'après le constructeur.

Razer détaille :

Le Razer Kitsune n'est pas un stick arcade classique. Il s'agit d'un contrôleur évolué et ultra précis qui propose un panel de quatre boutons savamment disposés pour éliminer toutes les erreurs de saisie et garantir une exécution sans faille.

Les erreurs de maniement du joystick sont de l'histoire ancienne : avec le Razer Kitsune, profitez d'un gameplay net et précis ! Cette disposition à quatre boutons est l'avantage concurrentiel le plus récent pour les joueurs professionnels de jeux de combat.

Que cache le Razer Kitsune sous son capot ? Nous aurons davantage d'informations à vous partager lorsque nous le dévoilerons officiellement, mais sachez qu'il est équipé des Switches Optiques Linéaires Low-profile de Razer, à la pointe de la technologie. Avec une hauteur d'activation plus courte et une réponse rapide comme l'éclair, profitez de la vitesse et de la précision dont vous avez besoin pour maximiser vos combos et revenir instantanément à la position neutre. C'en est terminé des boutons standards des sticks arcades traditionnels : nous partageons ici notre grande expertise des technologies de clavier avec la communauté du jeu de combat.

Le Razer Kitsune a été développé en étroite collaboration avec Capcom pour lui permettre de répondre - et même de dépasser - les besoins des joueurs les plus exigeants. Respectant toutes les normes du Capcom Pro Tour, le design du Kitsune respecte scrupuleusement les règlements, y compris la conformité avec les dernières règles relatives à l'entrée simultanée de signaux cardinaux opposés. Le Razer Kitsune sera donc autorisé en tournoi officiel, prêt à démontrer toutes ses qualités au plus haut niveau de compétition.

Des déplacements en compétitions professionnelles aux tournois locaux, le Razer Kistune s'impose comme le compagnon de voyage idéal. Fin, pratique à transporter et bénéficiant d'un format facile à installer et ranger, sa conception sans stick le rend particulièrement adapté au transport en sac à dos. Son câble USB Type C détachable élimine le problème d'enroulement et de déroulement constant.