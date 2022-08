TEST du Razer DeathStalker V2 Pro : le clavier parfait a maintenant un nom

Avant toute chose





Le clavier Deathstalker original, puis sa version chroma, avaient su séduire le monde grâce à des touches chiclet qui offraient une qualité de frappe excellente et à un look sobre et low profile. Razer a donc décidé de mettre à jour cette gamme en gardant le concept initial, mais en y incluant les dernières technologies de la marque dont des switches optiques et surtout une connexion sans fil multiple et rapide. Pour notre test, nous avons eu en mains le modèle DeathStalker V2 Pro vendu à 249,99 €, sur le site officiel de Razer. Vaut-il son prix ? Réponse dans ce test.

Le Razer DeathStalker V2 Pro est, à ce jour, le clavier le plus impressionnant que nous ayons eu l'occasion de tester techniquement et physiquement.

Les premières choses qui sautent aux yeux, en sortant le Deathstalker V2 Pro de sa boîte, c'est sa finesse, son design épuré et malgré la présence de 105 touches, sa taille fort réduite. Le clavier est construit autour d'un châssis en aluminium bien rigide, son revêtement en plastique noir mat est d'excellente qualité et ne garde absolument pas les traces de doigts. Le logo Razer est imprimé en brillant sur le bas du clavier et cela rend fort bien. Ce dernier offre une disposition de touches standard à l'exception habituelle pour le constructeur de la touche fn qui se trouve à droite de la barre d'espace et non à gauche. Les cinq LED d'information (verrouillage des majuscules, pavé numérique actif, mode macro, etc.) se trouvent au milieu du clavier, juste au-dessus des flèches de direction et pas en haut comme c'est souvent le cas.

Cela permet de jeter un œil sans aucun effort et c'est un petit détail que nous avons fort apprécié. En haut à droite, il y a un bouton multimédia et une molette de réglage du volume eux aussi très stylés. Sur le dessous du clavier, les patins antidérapants sont d'une efficacité redoutable même en utilisant les deux pieds rétractables (deux hauteurs) permettant de le surélever un peu. Enfin, la connectique se limite à un port USB Type-C pour connecter le câble allant au PC en cas d'utilisation filaire, un bouton pour choisir le mode de connexion (Bluetooth 5.0, HyperSpeed Wireless 2,4 GHz ou filaire) et trois boutons pour la connexion à autant de périphériques différents sans avoir à les réapparier.

Du côté des touches, il y a eu un énorme travail de la part du constructeur et elles sont particulièrement fines. Leur conception en ABS ultra-résistant ne laisse aucun doute quant à la durabilité des marquages et Razer annonce pas moins de 70 millions de clics comme durée de vie pour ses switches optiques low profile. La frappe est réellement douce et permet une fluidité absolue lors de la saisie de texte. L'absence de bruit lors de l'appui sur une touche est agréable, mais c'est surtout la réactivité des touches qui nous a impressionné tant en effleurer une suffit pour que le caractère tapé soit envoyé. En prime, via Synapse (le centre de contrôle Razer), il est possible d'affecter des fonctionnalités à presque toutes les touches du clavier. Cela va d'une macro au lancement d'un site web en passant par celui d'un programme. Très simple d'emploi, très utile, nous avons beaucoup aimé cette possibilité.

Deathstalker V2 Pro en force





Le rétroéclairage RGB (16,7 millions de couleurs) est pilotable via diverses combinaisons de touches sur le clavier ou via le logiciel Synapse. Toutes les options habituelles sont présentes dont la synchronisation colorimétrique avec d'autres accessoires de la marque (souris, tapis...). La luminosité offerte est suffisante pour faire le job sans pour autant transformer votre bureau en boîte de nuit.

Les gamers apprécieront la réactivité du Razer Deathstalker V2 Pro, tandis que les « écrivains » apprécieront plutôt, eux, son confort de frappe.

L'autre grosse nouveauté du Deathstalker V2 Pro, c'est sa connexion sans fil dénommée Razer HyperSpeed Wireless. Derrière ce joli nom se cache une technologie offrant, à ce jour, ce qui se fait de mieux en termes de connexion non filaire. Elle permet d'éviter au signal de connexion, entre le clavier et le PC, de rencontrer des interférences en choisissant des canaux libres. Cela permet d'avoir une latence équivalente à celle offerte en mode filaire. Impressionnant. Notez qu'un seul dongle permet de connecter plusieurs périphériques compatibles de la marque en même temps (comme la souris DeathAdder V3 Pro, par exemple). Le Deathstalker V2 Pro permet aussi de se connecter à des appareils via du Bluetooth 5.0. Idéal pour se relier à une SmartTV, une tablette, une box TV, une console Windows portable ou encore un smartphone. Si votre appareil supporte une faible latence en BT, vous serez alors en possession d'un compagnon idéal pour vos différents devices. Pour une fois, Razer a fait simple, car il y a trois boutons de profils qui permettent de changer d'appareil en un seul clic sur l'un d'entre eux sans avoir à refaire la séquence d'appairage à chaque fois. Concrètement, il n'aura jamais été aussi simple de bouger avec son clavier. À noter, il a une autonomie d'une quarantaine d'heures quand il n'est pas connecté à son fil.





Le Razer DeathStalker V2 Pro est à ce jour le clavier le plus impressionnant que nous ayons eu l'occasion de tester techniquement et physiquement. Que ce soit en jeu ou en utilisation bureautique, il répond instantanément présent sans la moindre faille dans la frappe qui se fait dans un silence et un toucher particulièrement agréables. Sa hauteur minimaliste permet une utilisation sans repose-poignets même lors de sessions prolongées et c'est un plus appréciable. L'association avec Synapse permet de gérer simplement les différents modes d'éclairage RGB, mais aussi la redéfinition des touches et les macros. Cerise sur le gâteau, tous ces points sont d'ailleurs directement gérables via de nombreuses combinaisons de touches et la mémoire embarquée permet de sauvegarder et utiliser plusieurs profils sans être connecté à son compte Razer. Enfin, que ce soit via le dongle Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) ou encore le Bluetooth 5.0, le comportement du clavier reste irréprochable et sans latence ressentie. La possibilité de le connecter à plusieurs appareils sans avoir à refaire un appairage est un plaisir absolu surtout que la bascule est extrêmement simple à faire.

Les plus Un design très classe

Une finition haut de gamme

Une frappe plus qu'agréable

Connexions multiples faciles à gérer (3 modes différents)

Connexion sans fil excellente

Touches hyper résistantes à l'usure

Autonomie de 40 heures en mode sans fil Les moins Un prix qui, même justifié, peut piquer certaines bourses

Où est la housse de transport ?

Notation Verdict 19 20