Razer présente ses nouveaux claviers DeathStalker V2, V2 Pro et V2 Pro Tenkeyless

Razer vient de présenter cette semaine trois nouveaux claviers DeathStalker, des modèles V2 améliorés avec une grosse refonte, des interrupteurs optiques low profile, des touches gravées au laser ou encore la technologie sans fil HyperSpeed Wireless conçue par Razer lui-même.

Cette gamme agrandie comprend ainsi les DeathStalker V2 Pro, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless et DeathStalker V2, ce dernier est conçu avec une plaque en aluminium ultra fine, un revêtement solide et des touches PBT à double injection gravées au laser pour une durabilité accrue. Il dispose de switches optiques low profile signés Razer pour une meilleure réactivité, un faisceau infrarouge détecte la presse et assure donc qu'il n'y a aucune latence au rebond. Le constructeur entre dans les détails et explique que le point d'activation est à 1,2 mm avec une distance de course de 2,8 mm et une force d'appui nécessaire de 45 g. Une variante tactile dispose quant à elle d'une activation à 1,5 mm (où se fait le retour tactile), une distance de 2,8 mm et une pression de 50 g. Ces interrupteurs résistent à 70 millions de frappes d'après Razer. Chris Mitchell, responsable de la division PC Gaming chez Razer, rajoute :

Le DeathStalker original est devenu l'une des références favorites des fans grâce à son design au style chiclet innovant et à sa sensation de frappe supérieure, le tout dans un clavier low profile sobre et élégant. Avec la nouvelle gamme DeathStalker V2, si nous avons conservé l'esthétique passe-partout du clavier d'origine, nous avons cependant inclus nos dernières innovations technologiques, telles que nos switches optiques ou encore notre technologie HyperSpeed Wireless, afin d'offrir aux joueurs un clavier gaming réactif et riche en fonctionnalités.

Concernant les deux autres modèles, les DeathStalker V2 Pro et le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless, ils embarquent donc la technologie Razer HyperSpeed Wireless pour une connexion sans fil ultra rapide avec l'Adaptive Frequency Technology notamment. Avec un seul dongle, il est possible de connecter plusieurs appareils, un DeathStalker V2 Pro et une souris compatible, mais l'utilisateur peut opter pour une connexion en Bluetooth 5.0 et connecter jusqu'à trois appareils en même temps, d'une simple pression sur un bouton dédié et sans devoir les réapparier. Razer annonce 40h d'autonomie pour le DeathStalker V2 Pro et même 50h pour le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless, qui sont fournis avec un câble USB Type-C détachable pour la recharge. Cette version Tenkeyless se passe de pavé numérique, mais conserve les touches multimédias, pour un format plus compact le rendant plus facilement transportable (et mieux adapté aux petits bureaux). Et bien évidemment, tous sont compatibles avec Razer Synapse 3 pour personnaliser le rétroéclairage Chroma et les macros. Le constructeur détaille chaque modèle :

DeathStalker V2 Pro : Switches optiques low profile Razer ;



Durée de vie de 70 millions de frappes ;



Technologie Razer HyperSpeed Wireless ;



Connexion à plusieurs appareils en simultanée avec Razer HyperSpeed ;



Connexion via Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth ou câble Type-C ;



Touche multimédia et molette de contrôle ;



Revêtement des touches ABS ultrarésistant ;



Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables ;



Autonomie de 40 heures ;



Compatible avec Razer Synapse ;



Sauvegarde hybride et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils de frappe ;



Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros en direct ;



N-Key Rollover ;



Option mode Gaming ;



Câble de Type-C en fibre tressée détachable ;



Plaque supérieure en alliage d'aluminium 5052.

DeathStalker V2 Pro Tenkeyless : Switches optiques low profile Razer ;



Durée de vie de 70 millions de frappes ;



Technologie Razer HyperSpeed Wireless ;



Connexion à plusieurs appareils en simultanée avec Razer HyperSpeed ;



Connexion via Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth ou câble Type-C ;



Touche multimédia et molette de contrôle ;



Revêtement des touches ABS ultrarésistant ;



Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables ;



Autonomie de 50 heures ;



Compatible avec Razer Synapse ;



Sauvegarde hybride et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils de frappe ;



Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros en direct ;



N-Key Rollover ;



Option mode Gaming ;



Câble de Type-C en fibre tressée détachable ;



Plaque supérieure en alliage d'aluminium 5052.

DeathStalker V2 : Switches optiques low profile Razer ;

Durée de vie de 70 millions de frappes ;

Touche multimédia et molette de contrôle ;

Revêtement des touches ABS ultrarésistant ;

Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables ;

Compatible avec Razer Synapse ;

Sauvegarde hybride et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils de frappe ;

Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros en direct ;

N-Key Rollover ;

Option mode Gaming ;

Câble de Type-C en fibre tressée détachable ;

Plaque supérieure en alliage d'aluminium 5052.

Le DeathStalker V2 Pro est déjà disponible contre 249,99 €, sur le site officiel de Razer ou chez les revendeurs habituels. Le DeathStalker V2 arrivera quant à lui cet automne avec un prix annoncé à 199,99 €, tandis que le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless sera disponible à la même période, mais contre 219,99 €.

