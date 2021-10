Razer dévoile ses nouveaux microphones Seiren V2 Pro et Seiren V2 X

Razer continue d'étoffer son catalogue et plus particulièrement sa gamme de Seiren, des microphones taillés pour le gaming et surtout pour le streaming et la création de contenu audio. Après le Seiren Mini, le constructeur présente cette semaine deux modèles améliorés, les Seiren V2 Pro et Seiren V2 X.

Razer présente en détail ces deux nouveaux microphones :

Le Seiren V2 Pro assure des vocaux de qualité supérieure, riches et puissants, permettant aux streameurs de mettre en valeur la profondeur et le timbre de leur voix, avec une qualité sonore digne d'une radio DJ. Des filtres passe-haut et des limiteurs de gain analogiques garantissent que le microphone ne capture que les sons souhaités, en filtrant naturellement les chocs accidentels et les bruits de fond. Le Seiren V2 Pro est un must pour tout streameur ou animateur numérique qui cherche à améliorer sa qualité audio et son sens du show. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de Seiren V2 Pro : Microphone dynamique, permettant une capture vocale riche et puissante ;

Réponse en fréquence de 20 Hz pour capturer toute la gamme audio ;

Filtre passe-haut pour bloquer les basses fréquences indésirables ;

Limiteur de gain analogique évitant la distorsion de la voix ;

Gamme dynamique et précision supérieures avec un débit de 24 bits. Le Seiren V2 X est la formule améliorée primée du microphone à condensateur emblématique de Razer, le Seiren X. Les voix claires et nettes délivrées par le Seiren V2 X sont l'arme parfaite dans l'arsenal de tout streameur en herbe. Doté d'une courbe de directivité supercardioïde, le Seiren V2 X permet d'isoler facilement la voix du streameur du bruit de fond, pour ne restituer que ce que le public veut entendre. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Seiren V2 X : Microphone à condensateur de 25 mm pour une qualité vocale naturelle ;

Configuration supercardioïde pour une meilleure isolation de la voix ;

Limiteur de gain analogique pour éviter toute distorsion de la voix ;

Gamme dynamique et précision supérieures avec un débit de 24 bits.

Bien évidemment, ces microphones seront personnalisables avec le logiciel Razer Synapse, permettant de contrôler et modifier un tas de paramètres, dont les niveaux d'entrée/sortie de sources audio multiples, idéal pour le streaming. Les Seiren V2 Pro et Seiren V2 X sont déjà disponibles chez les revendeurs habituels ou directement sur le site de Razer. Comptez 159,99 € pour le Pro et 109,99 € pour le X.

