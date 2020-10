Razer Seiren Mini : un tout petit microphone abordable disponible en trois couleurs

Cela fait maintenant un moment que Razer propose des microphones pour streameurs et vidéastes du web avec sa gamme Seiren, et il a dévoilé lors de la RazerCon 2020 ce week-end le Seiren Mini, un modèle ultra compact de 16,2 cm, doté d'une seule directivité, mais à un prix très abordable.

Le Seiren Mini est donc un micro électrostatique avec une directivité supercardioïde, pour un angle de captation très étroit, mais qui se concentre ainsi sur la voix tout en évitant de capter les bruits parasites et environnants. Grâce à la capsule de 14 mm avec une réponse en fréquence plate, Razer promet une qualité professionnelle, avec « une clarté inégalée, ponctuée d’aigus riches et de basses plus profondes », des enregistrements sont à écouter sur le site du constructeur. Pour les réglages, il faut passer par un logiciel d'enregistrement (OBS, XSplit, Discord, etc.), aucune molette n'est présente sur ce microphone plug & play, qui est par ailleurs compatible avec les pieds et bras via son pas de vis de 5/8 pouces.

Cerise sur le gâteau, le Seiren Mini est disponible sur le site de Razer contre 59,99 €, en Classic Black, Quartz Pink ou Mercury White. Et cette fois, il reste du stock.

