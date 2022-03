Seiren BT : Razer annonce la sortie d'un micro-cravate Bluetooth dédié aux gamers, streameurs et vloggers sur smartphones !

Razer continue d'étoffer sa gamme d'accessoires et le Seiren BT (à prononcer « saillerenne biti ») est une nouveauté surprenante, car il s'agit d'un microphone dédié à ceux qui font du streaming sur Internet via leurs smartphones. Ce micro miniature de 14,5 g, qui ressemble sur le principe à un micro-cravate, se clipse sur un vêtement et va capter la voix qui sera ensuite récupérée par une application de streaming mobile.

Omnidirectionnel, il va capter le son sans avoir à trop se préoccuper de son emplacement lors d'une prise de vue en mouvement, par exemple. Grâce à la technologie AI Mic, le bruit ambiant est filtré pour éliminer les bruits et laisser place à la voix. C'est au travers de l'application mobile Razer Streaming qu'il est possible d'ajuster les paramètres de filtrage et d'amplification. Il est livré avec le câble de chargement USB et deux bonnettes pour éviter les bruits d'air et de vent.

Voici les caractéristiques données par le constructeur :

Microphone omnidirectionnel pour des voix nettes et naturelles sous tous les angles ;

Suppression puissante du bruit et personnalisation avec l'application Razer Streaming (mobile) ;

Conception à clipser ultra-légère sans fil, idéale pour le streaming IRL mobile ;

Bonettes intérieure et extérieure pour réduire le bruit du vent et les claquements ;

Conçu pour le streaming IRL avec la compatibilité des applications de streaming Bluetooth-Device-Enabled.

Le Seiren BT devrait être disponible dès aujourd'hui sur le site de Razer. Nous pourrons vous en proposer un test très bientôt.