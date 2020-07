TEST du Razer Seiren X : un microphone ultra compact, mais qui manque de fonctionnalités

C'est en 2015 que Razer lançait le Seiren, un gros microphone présenté comme adapté pour les professionnels, et qui nous avait séduits à l'époque. Le constructeur n'a pas abandonné ce marché, mais s'adresse aux streameurs avec le Seiren X, un microphone compact idéal pour la voix, mais qui reste très imparfait.

Le microphone offre un très bon son , et il est compact et facile à transporter.

Le Seiren X est donc un tout petit microphone, qui mesure moins de 20 cm de hauteur. Totalement noir, il sait se faire oublier sur le bureau, et le socle avec un revêtement antidérapant permet de l'incliner légèrement dans n'importe quel sens, pour ajuster facilement l'axe, ce qui est bien utile compte tenu de la directivité du micro, mais nous y reviendrons. Pour les options de placement, c'est limité, mais suffisant. Sur la partie inférieure, nous retrouvons un port micro-USB pour brancher le micro à un PC, ainsi qu'un port Jack 3.5 pour avoir le son dans les oreilles, mais ici, pas de retour de voix. La molette présente à l'avant du Seiren X permet simplement de régler le volume du casque, tandis qu'un petit bouton est placé sous celle-ci pour couper le micro à la volée, c'est très basique, mais un bouton pour régler le gain n'aurait pas été du luxe. Par ailleurs, la finition globale est entièrement en plastique, ce qui est assez moyen pour un microphone dans sa gamme de prix, Razer aurait pu faire un effort... Au passage, aucun accessoire n'est fourni.

Le constructeur présente par ailleurs son Seiren X comme un micro plug & play, et il ne rigole vraiment pas. Sur aucune de nos machines sous Windows 10, le Seiren X n'a pas été détecté par Synapse 3, ni même par la version 2.0. Il faut donc gérer le gain directement via le logiciel d'enregistrement (Audacity, OBS, XSplit, vous avez le choix selon votre utilité) ou dans les options de Windows, mais tout de même... Au moins, l'utilisateur n'a pas besoin d'installer de programme spécifique au microphone et peut simplement le brancher sur n'importe quel ordinateur en USB.

Une fois cela fait, le Seiren X s'en sort très bien. La voix est parfaitement audible, le son est propre et la capsule n'enregistre presque pas les sons parasites, même sans filtre anti-pop. Il faut dire que Razer a opté pour une directivité supercardioïde, qui est plus directionnelle que le cardioïde classique, il faut donc bien diriger le microphone vers l'utilisateur, mais au moins, pas de souci de bruit de ventilateurs si le PC est à plus de 50 cm sur les côtés, comme ce fut notre cas pour ce test. Cependant, le supercardioïde capture davantage les sons à l'arrière du micro, cela se sent lorsque le Seiren X est posé juste devant un clavier mécanique, le bruit des touches se fait entendre rapidement.

Et... il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le Seiren X de Razer. Le microphone offre un très bon son, est compact et facile à transporter, c'est indéniable. Mais sa finition plastique et surtout le gros manque de fonctionnalités sur le microphone en lui-même (et son absence de compatibilité avec Synapse) qui réduisent le champ des possibilités, l'utilisateur doit farfouiller dans les réglages de ses logiciels pour gérer le gain, et se passer d'un retour de voix, même avec un casque branché en Jack 3.5. Le Seiren X vaut de détour pour les streameurs nomades, qui aiment se balader avec un PC portable et un petit microphone, mais pour les autres, il vaut mieux opter pour un modèle plus complet, certes plus cher, mais avec davantage de réglages.

Le Seiren X de Razer est disponible contre 109,07 € sur Amazon.fr.

Les plus Très bonne qualité de voix

Capsule supercardioïde idéale pour le stream

Plug & play, c'est bien... Les moins ... mais pouvoir régler le gain avec Synapse aurait été mieux

Du plastique, moyen

Pas d'accessoires, dommage pour le prix

Notation Verdict 14 20