TEST du Elgato Wave 3 : un petit microphone pour le streaming efficace

Elgato est une marque déjà bien connue des streameurs, la firme propose depuis longtemps des boîtiers d'acquisition, des fonds verts, des éclairages et des Stream Decks, mais elle a décidé de s'attaquer à un nouveau marché en cette année 2020 avec les Wave, des microphones pensés pour les vidéastes sur la Toile. Nous avons passé quelques jours avec le Wave 3, un modèle complet et très satisfaisant.

Le Wave 3 d'Elgato est donc un microphone de petite taille, au format compact et au design original, rappelant certains modèles utilisés à la radio. Entièrement noir avec un plastique noir mat, le Wave 3 se fait discret sur le bureau, ne mesurant qu'un peu plus de 20 cm avec son socle (ou 15 cm sans). La finition est soignée, l'ensemble respire la solidité et malgré le poids global léger (305 g au total), la base est suffisamment lourde pour éviter tout glissement sur le bureau. S'il y a bien un défaut à souligner ici, c'est quand même la petite taille du microphone, qui ne permet pas de respecter la distance d'utilisation recommandée par Elgato lorsque le Wave 3 est posé sur le bureau, même devant le clavier. Il faut alors pousser le gain, ce qui risque de capter davantage de bruits parasites comme les clics d'une souris bruyante ou les frappes sur un clavier mécanique. Non, idéalement, le Wave 3 doit s'utiliser avec une perche, à acheter à part. L'armature en U du micro se dévisse, permettant de laisser le socle de côté pour utiliser le microphone avec le Multi Mount du constructeur, onéreux, mais un adaptateur pour la plupart des perches ou bras est quand même fourni dans la boîte.

Avec le Wave 3, Elgato a voulu jouer sur la simplicité, le microphone peut être utilisé en plug & play, il se branche en USB sur le PC, avec un port USB-C à l'arrière, accompagné d'un port Jack 3.5 pour y brancher un casque audio. À l'avant, nous retrouvons une molette multifonction bien pratique qui sert à ajuster à la volée le gain du micro, le son du casque et le retour de la voix, mais la molette est un poil bruyante. Heureusement, le Wave 3 dispose d'un bouton Mute tactile sur sa partie haute, un simple contact avec le doigt coupe le micro, permettant d'effectuer ses réglages (ou autre chose) sans casser les oreilles des auditeurs.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo en fin de test, le rendu sonore du Wave 3 est de qualité. Il retranscrit une voix très naturelle et parfaitement audible, un très bon rendu pour streamer sur Twitch, ou même enregistrer des podcasts. Pour arriver à ce résultat, Elgato n'est pas parti de zéro, il s'est associé à LEWITT Audio, une société autrichienne qui conçoit des microphones pour les professionnels en studio ou en live, et ça se ressent avec le Wave 3, qui embarque une capsule cardioïde évitant de trop capter les bruits environnants. Cette directivité cardioïde est parfaite pour les voix uniques, et donc pour le streaming seul derrière son PC, mais pour les discussions, c'est plus compliqué, à moins de tourner le micro à chaque fois, le Wave 3 n'est pas conçu pour ça. Elgato propose un filtre anti-pop additionnel sur sa boutique, mais le Wave 3 inclut quand même de base un filtre en mousse pour atténuer les plosives, qui fonctionne déjà très bien comme ça.

Plug & play, le Wave 3 révèle quand même tout son potentiel lorsqu'il est utilisé avec le logiciel Wave Link, qui permet d'effectuer quelques réglages additionnels et qui sert surtout de table de mixage virtuelle. Ainsi, l'utilisateur peut activer un filtre coupe-bas pour éviter de capter des sons parasites comme une climatisation ou les ventilateurs de l'ordinateur, mais surtout un compresseur salvateur. Le principe est simple : lorsqu'il est activé, le logiciel limite la saturation et adapte le rendu sonore pour ne pas dénaturer l'audio, le résultat est saisissant, nous avons là encore bien vu la différence lors de parties en ligne en haussant fortement le son, avec et sans compresseur. Un réglage à laisser tout le temps activé tant il est efficace et bien conçu.

Mais surtout, Wave Link fait donc office de table de mixage virtuelle, et il est même compatible avec les Stream Decks si vous en avez un sous la main. Un logiciel qui n'est pas vraiment simple d'accès pour les néophytes, nous avons passé quelques longues dizaines de minutes à galérer avec certaines options, mais heureusement, Elgato propose deux vidéos tutoriels sur YouTube, avec d'abord un tour d'horizon du logiciel puis une explication sur comment rajouter des sources audio. Après le visionnage de ces deux vidéos, c'est déjà plus simple d'utiliser Wave Link. L'utilisateur peut ainsi créer des sources séparées pour, par la suite, régler le volume d'entrée (dans le casque) et de sortie (sur le stream) des sons de Windows, de son lecteur de musique, du jeu évidemment, du chat vocal, de son navigateur Internet ou d'autres sources externes. Bon, c'est une table de mixage, cela ne révolutionne pas le système, mais au moins, avec Wave Link, plus besoin d'aller chercher à gauche et à droite une source sonore pour l'ajuster selon son envie, tout est réuni au même endroit, et bien évidemment, le logiciel s'intègre facilement dans OBS, XSplit et consorts.

Sans surprise, le Wave 3 d'Elgato est idéal pour les vidéastes adeptes de streaming, mais il est également tout à fait capable d'être utilisé pour les podcasts, tant qu'il n'y a qu'un seul utilisateur derrière le micro. Le constructeur propose là un modèle avec un rendu sonore de très bonne qualité, et inclut des fonctionnalités pratiques, notamment le compresseur. Pas facile d'utilisation au premier abord, le logiciel Wave Link se révèle être une table de mixage virtuelle bien utile et complète, mais s'il y a un reproche à faire au Wave 3, c'est sa petite taille, qui demande de le surélever ou d'opter pour un bras articulé ou une perche additionnelle afin de respecter la distance d'utilisation idéale, sans quoi il faut pousser le gain. Dans l'ensemble, le Wave 3 est quand même un très bon microphone signé Elgato, qui vaut vraiment le détour si vous voulez vous lancer sérieusement dans la création de contenu sur la Toile.

Le Wave 3 d'Elgato est vendu 169,99 € sur Amazon.fr.

Les plus Microphone compact et léger

Le rendu sonore de qualité

La molette multifonctions pratique

Le compresseur qui évite la saturation

Logiciel Wave Link complet... Les moins ... mais pas simple à prendre en main

Socle petit, demande de surélever le micro ou d'acheter une perche

Uniquement cardioïde, exclusivement pour la voix d'une personne

Notation Verdict 17 20