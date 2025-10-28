BON PLAN : une grosse promo sur le volant + pédalier Logitech G G923 Trueforce

Si vous voulez découvrir les joies du sim racing avec un volant et un pédalier, mais que le RS50 Direct Drive est trop onéreux pour vous, voilà une offre à ne pas manquer. Le G923 de Logitech G, qui regroupe un volant TRUEFORCE et un pédalier avec accélérateur, frein et embrayage, est actuellement en promotion sur Amazon.

Habituellement affiché à 429 €, le Logitech G G923 est vendu 229 €, soit une réduction de 47 %. Il s'agit ici du modèle PlayStation, compatible PS5, PS4 et PC.

Logitech G923 est un volant de course haute performance révolutionnant l'expérience de course en ligne. Repensé pour prendre en charge un système de retour révolutionnaire, le volant G923 est doté de TRUEFORCE, un système de retour de force de nouvelle génération qui s'appuie sur les caractéristiques physiques du jeu pour offrir un réalisme encore plus fidèle. Sentez les pistons pomper, le gravier crisser, et chaque passage de vitesse, drift et virage en épingle à cheveux comme jamais auparavant.

Une pédale de frein progressive recrée un système de freinage sensible à la pression, tandis qu'un double embrayage programmable simule une véritable assistance au lancement de la voiture de course dans les jeux pris en charge.

La conception simplifiée comporte des commandes intégrées pour de meilleures performances, incluant un commutateur de sélection intégré à 24 points, des commandes de console complètes et les classiques témoins lumineux de régime pour les jeux pris en charge. Logitech G G923 à 229 € sur Amazon

