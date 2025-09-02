Marvel’s Deadpool VR : Quid de la VF ? Quid de la durée de vie ? Quid du scénario ? Le lead Designer répond !

Philippe Therien n’est pas un nouveau venu dans l’industrie du jeu vidéo. Après avoir fait ses armes chez Ubisoft Montréal sur la saga Rainbow Six, il a poursuivi sa carrière chez Crystal Dynamics, où il a contribué à des licences majeures comme Tomb Raider et Marvel’s Avengers, en se spécialisant dans le design de combat et la direction de missions. Fort de cette expérience sur des productions AAA, il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Twisted Pixel Games en tant que lead designer de Marvel’s Deadpool VR, un projet qui vise à plonger les joueurs dans l’univers déjanté du mercenaire à la grande gueule.

Nous l'avons rencontré lors de notre session de test de Deadpool VR sur la stand de Meta à la gamescom. Venant de Québec, nous avons pû faire l'interview en français québécois, ce qui a facilité nos échanges que ce soit devant mais aussi derrière la caméra. Vous trouverez, ci-dessous, l'essentiel de ce qui a été dit et, à la page suivante de cet article, la transcription complète de l'interview.

« Je m’assure que le jeu va dans la bonne direction. Je rapproche les équipes, je joue, je donne du feedback… Mon but est que les joueurs aient vraiment l’expérience d’être Deadpool », explique Philippe Therien. Pour lui, son rôle de lead designer consiste à faire le lien entre les différentes équipes et à garantir que la vision créative se retrouve concrètement à l’écran.

Deadpool est un personnage unique à travailler, puisqu’il adore briser le quatrième mur. « C’est un personnage qui parle aux joueurs, aux développeurs, à la culture populaire. « Marvel nous a encouragés à aller encore plus loin dans l’absurde », confie-t-il. Cette liberté se traduit aussi dans les mécaniques de jeu. Contrairement à la plupart des héros, Deadpool ne peut pas mourir. L’équipe en a profité pour transformer cette caractéristique en véritable moteur de gameplay : « On peut perdre des bras et continuer à se battre. Mieux, on peut s’en servir comme armes pour frapper les ennemis. Même sans bras, Deadpool reste combatif. »

Le scénario s’annonce à la fois déjanté et fidèle à l’esprit du personnage. Tout commence avec une mission pour le S.H.I.E.L.D. qui tourne très mal. Décapité puis embarqué par Mojo, Deadpool est contraint de capturer des vilains bien connus comme Omega Red, Lady Deathstrike ou encore Mephisto. De fil en aiguille, le joueur est entraîné dans Mojo World, un univers aussi chaotique que spectaculaire. Mais ce qui rend l’aventure encore plus singulière, ce sont les interactions directes de Deadpool : il critique un combat, interpelle les développeurs ou se plaint auprès du joueur, rendant l’expérience à la fois drôle et imprévisible.

Pour retranscrire cette ambiance, Twisted Pixel Games a choisi un style graphique inspiré des comics. Cela permet d’assumer à la fois l’humour et la violence du personnage. « Avec ce style, même le sang et les décapitations passent mieux, ça reste léger. Et en plus, ça nous aide à maintenir un framerate élevé, ce qui est essentiel en VR », souligne Therien.

Ce qui rend le game designer le plus fier, c’est l’intuitivité. Peu importe la façon dont chacun imagine incarner Deadpool, le jeu répond. Animations contextuelles, finishers variés, liberté d’action : chaque joueur peut trouver sa propre manière de devenir Deadpool. « On veut être le jeu qui dit oui aux joueurs », répète-t-il avec conviction.La campagne solo sera linéaire, mais l’équipe prépare aussi des mécaniques de rejouabilité qui n’ont pas encore été révélées. Les plus attentifs ont déjà aperçu un indice dans le teaser : une mystérieuse porte qui pourrait bien réserver des surprises (ndlr : c'est à la fin du clip).

En conclusion, Philippe Therien glisse encore la formule qu’il aimerait voir accolée au jeu une fois disponible : « Deadpool, le jeu qui dit oui aux joueurs. » Une tagline simple, mais qui résume parfaitement son ambition.

Marvel's Deadpool VR sera disponible le 18 octobre prochain en exclusivité sur les Meta Quest 3 et Meta Quest 3S. Vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste d'envies en cliquant ici.

