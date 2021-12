TGA 2021 : Monster Hunter Rise: Sunbreak, de nouveaux amiibo et un teaser pour la région d'Elgado

C'est le 12 janvier 2022 que Monster Hunter Rise arrivera sur Steam, histoire de toucher un nouveau public. Capcom a encore de grands projets pour lui après cela, car il prépare l'extension Sunbreak, dévoilée avec une bande-annonce de gameplay en septembre, pour l'été prochain.

Elle apportera de nouveaux scénarios, lieux et monstres, techniques et rangs de quête. Un alléchant trailer diffusé lors des Game Awards a commencé à teaser la région que nous explorerons grâce à cette aventure additionnelle : elle s'appelle Elgado, et est encore inconnue pour les fans de la franchise.

Capcom en a aussi profité pour révéler 3 amiibo qui sortiront en même temps que Monster Hunter Rise: Sunbreak et débloqueront chacun une armure spéciale. Il s'agit de figurines Palamute Canyne Malzeno X, Palico Felyne Malzeno X et Malzeno, à découvrir en image ci-dessus.

