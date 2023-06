Capcom met à jour sa liste de Platinum Titles

Après chaque bilan financier, Capcom met à jour sa liste des Platinum Titles, des jeux qui se sont vendus à au moins un million d'exemplaires. Le tout récent Street Fighter 6 n'est évidemment pas inclus, les chiffres sont arrêtés au 31 mars 2023, et un autre titre voit aussi ses données devenir déjà obsolètes.

Resident Evil 4, le remake, fait une entrée fracassante dans la liste des Platinum Titles, à la 24e place, avec 3,4 millions d'exemplaires vendus. Mais en réalité, le survival-horror s'est déjà écoulé à plus de quatre millions de copies. Les autres arrivées sont plus discrètes, avec 1,1 million d'exemplaires vendus pour Capcom Arcade Stadium et un million tout pile de Mega Man X Legacy Collection écoulés. Le podium reste inchangé avec Monster Hunter: World (18,8 millions et 22,5 millions en comptant l'Iceborne Master Edition), Monster Hunter Rise (12,7 millions) et Resident Evil 7: Biohazard (12 millions).

Dans les prochains mois, Resident Evil 4 et Street Fighter 6 devraient gagner des places, vous pouvez retrouver le jeu de combat à 53,99 € sur Gamesplanet.