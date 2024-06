Yooka-Replaylee : Playtonic remastérise déjà son jeu de plateforme, quelles sont les nouveautés ?

Ces dernières années, Playtonic Games a surtout fait parler de lui via les jeux qu'il a édités sous son label Playtonic Friends, car suite à Yooka-Laylee en 2017 et Yooka-Laylee and the Impossible Lair en 2019, rien de nouveau n'est sorti du studio anglais. Nous avions appris en 2021 que suite à un investissement de Tencent, les effectifs allaient être agrandis pour permettre de créer plusieurs projets dont une suite à Yooka-Laylee premier du nom. Quelle ne fut pas notre joie lors du Guerrilla Collective 2024 de ce jeudi soir de voir revenir les deux personnages... avant de quelque peu déchanter. En effet, ce n'est pas le nouvel épisode promis qui a été dévoilé, mais bien ce qui est désigné comme une édition améliorée et remastérisée du titre de l'époque. Au moins, son intitulé est original, Yooka-Replaylee, stylisé en Yooka-Re-Playlee pour son logo. Même si ça ne plait pas au personnage en question, il faut avouer que c'est bien vu.

L'aventure de Yooka et Laylee va donc revenir sur PC et des consoles non précisées, mais sans doute à minima les PS5 et Xbox Series X|S, avec des graphismes et animations, une caméra et des contrôles améliorés, la bande-son de Grant Kirkhope mise à jour de manière orchestrale, du contenu inédit en termes de défis en plus d'avoir revus ceux existants, et une résolution plus élevée. Une monnaie liée à Capital B sera également à collecter et dépenser auprès des distributeurs automatiques. Ce projet prendra en compte les retours reçus au fil des années avec pour résultat l'ajout d'une carte du monde où les défis pourront être suivis, tandis qu'il sera possible d'équiper plusieurs Tonics pour personnaliser le style de jeu. Vendi a d'ailleurs des nouveautés pour ses fidèles clients.

Les développeurs de Playtonic répondront aux questions des joueurs le mardi 11 juin sur leur chaîne YouTube en présence du Senior Community Manager Steve James et de certains fondateurs du studio. Pour le moment, Yooka-Replaylee ne dispose d'aucune date de sortie.

Le jeu d'origine Yooka-Laylee est vendu 35,99 € chez Gamesplanet.