Playtonic Friends : les créateurs de Yooka-Laylee dégainent leur meilleur jeu de mot pour un nouveau label d'édition

Les anciens de Rare ont largement réussi leur coup chez Playtonic Games, en proposant deux épisodes de la déjà appréciée série des Yooka-Laylee. Ils veulent à présent faire profiter de nouvelles personnes de leur expérience et de leur réussite avec Playtonic Friends, leur label d'édition. Eh oui, il y a bien un jeu de mots avec « amitié platonique ».

Si vous aimez les jeux de l'équipe, rassurez-vous, il ne prévoit pas de se consacrer totalement à cette activité, bien au contraire. Le président Gavin Price a expliqué à GamesIndustry qu'elle ne devrait représenter que 10 % de son temps.

« Nous avons toujours eu des amis et des amis d'amis, et des gens qui se disent : « Hé, vous savez, vous avez beaucoup d'expérience », ce qui est une belle façon de dire que nous sommes vieux », commence le PDG Gavin Price . « Nous avons fait plusieurs choses différentes : nous avons été dans cette bulle chaleureuse d'un studio de premier plan, nous avons réussi avec notre propre entreprise via Kickstarter, nous avons nous-mêmes travaillé avec des éditeurs et toutes sortes de choses. Beaucoup de gens nous disaient qu'ils avaient besoin d'aide, et nous n'étions pas en mesure de les aider jusqu'à récemment. » « Il s'agit simplement de trouver ces jeux et développeurs avec un réel potentiel, qui veulent faire quelque chose à long terme, et que nous pouvons aider... c'est la chose importante. En terme opératif, nous allons toujours être à 90 % développeur, et éditeur à 10%, mais avec un oeil sur l'auto-édition à l'avenir, nous allons avoir des compétences et une expertise en interne pour aider d'autres personnes. Le résultat net est que nous espérons que non seulement plus de jeux sortiront, mais qu'ils donneront plus de chances aux développeurs pour durer à l'avenir. »

Et de quel genre de jeux s'occupera Playtonic Friends ? Il ne veut pas se limiter à un genre, comme il l'indique sur son site officiel, et a déjà trois projets sur le feu avec Awe Interactive (Bullets Per Minute), Fabraz (Slime-san) et Okidokico (OK Golf). Un logo a déjà été dévoilé pour cette initiative, et le studio en profite pour moderniser le sien. Playtonic a donc clairement de l'avenir, et si vous voulez découvrir leur passé, Yooka-Laylee: The Impossible Lair est disponible à partir de 20,39 € sur CDiscount.