Nintendo Switch Online : cinq jeux Rare ajoutés pour février en Occident et un titre culte pour le Japon

Ce mercredi, à l'occasion du Nintendo Direct: Partner Showcase, nous avons eu droit à l'annonce des jeux de février accessibles aux abonnés du Nintendo Switch Online. Ils sont au nombre de cinq et proviennent d'un développeur désormais sous l'égide de Microsoft, Rare. Ainsi, et dès à présent, vous pouvez vous amuser avec les productions de la NES que sont Snake Rattle N Roll et R.C. Pro-Am, ainsi que les titres Super NES Battletoads in Battlemaniacs et Killer Instinct premier du nom. Si en plus vous avez souscrit au Pack additionnel, c'est le jeu N64 Blast Corps qui se rajoute à la liste. Pour les découvrir, une bande-annonce a donc été diffusée :

Enfin, sachez que les joueurs japonais ont droit ce mois-ci grâce au Pack additionnel à un jeu culte pour beaucoup issu de la Game Boy Advance : Mother 3. Développé par Brownie Brown et HAL Laboratory, il n'a jamais été traduit depuis son lancement en 2006, malgré un ajout à la console virtuelle de la Wii U en 2015, là encore seulement dans l'Archipel.

Pour rappel, en janvier, ce sont les deux RPG cultes Golden Sun qui avaient été ajoutés du côté de l'émulateur GBA.

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, l'abonnement de 12 mois est vendu 39,99 € via Amazon.