Nintendo Switch Online : un premier cas de retrait annoncé, des craintes à avoir pour le reste du catalogue ?

Deux ans et demi après le lancement de la Switch, la firme de Kyoto proposait le Nintendo Switch Online, un abonnement qui a rendu le jeu en ligne payant comme chez la concurrence et a mis à disposition des joueurs une série d'émulateurs avec l'ajout régulier de productions rétro provenant de la NES, SNES et Game Boy, voire de la N64, GBA et Mega Drive avec le Pack additionnel, plus cher. Le NSO va continuer d'exister sur Switch 2, même si une partie des joueurs aurait préféré voir le retour de la Console virtuelle des Wii, Wii U et 3DS, qui permettait d'acheter certains titres d'antan. Avec la fermeture à plus ou moins long terme des services en ligne, c'est compréhensible, puisqu'au moins ils restent jouables malgré les facteurs extérieurs pouvant survenir. Et c'est bien ça qui nous intéresse à présent, car un premier cas alarmant vient mettre à mal le Nintendo Switch Online.

Jusqu'à présent, et contrairement au Xbox Game Pass ou aux formules Extra et Premium du PlayStation Plus, aucun retrait n'avait été effectué, assurant une certaine pérennité au service. Ça, c'était avant la publication d'un message par Nintendo ces dernières heures. Le jeu Super Soccer / Super Formation Soccer de Human Entertainment, initialement paru sur Super NES en 1991 et qui était présent depuis le lancement du NSO, va être retiré le vendredi 28 mars 2025 à 10h00, heure japonaise. Cette décision ne concerne pour le moment que le Japon et la Corée du Sud. Après cette date, il deviendra donc injouable même si vous l'avez téléchargé...

Il est à noter que Super Soccer était édité par Nintendo à l'international, alors que c'est Spike Chunsoft qui en a les droits dans l'Archipel. Même si la disparition d'un tel jeu n'est pas spécialement une grosse perte pour bien des joueurs, c'est sur le principe et le précédent que cela crée que doit être portée l'attention. Désormais, rien ne dit que d'autres cas ne se produiront pas, même si nous imaginons mal Big N. faire ça à ses propres projets.

L'émulation, qui reste légale (et dans une zone grise) malgré les nombreuses dérives ayant notamment conduit certains acteurs du milieu à agir, dont Nintendo, a donc encore de beaux jours devant elle.

