Test Drive Unlimited: Solar Crown fait le beau avec une nouvelle vidéo

Annoncé en 2020, Test Drive Unlimited: Solar Crown se fait toujours attendre et a déjà été repoussé plusieurs fois. Le jeu de course développé par KT Racing et édité par Nacon est assez discret, même s'il a eu droit à un TDU Connect cet été pour dévoiler du gameplay et ses principales fonctionnalités.

En cette fin d'année 2023, toujours pas de jeu à se mettre entre les mains, mais les studios pensent aux joueurs et dévoilent une nouvelle bande-annonce, qui fait suite à The Cruiser. Cette fois, elle s'appelle The Racer et s'axe sur les fonctionnalités sociales et compétitives de Test Drive Unlimited: Solar Crown. Les studios rajoutent :

Défier les autres joueurs est l’une des nombreuses expériences proposées par Test Drive Unlimited Solar Crown. Le jeu a bien sûr été aussi pensé pour ceux qui souhaitent se mesurer aux autres, tester leurs limites et se hisser au sommet des classements. Une multitude de contenus compétitifs Pour assouvir la soif d’adrénaline de ces joueurs, le MMO (Massively Multiplayer Online game) propose de nombreuses activités : Circuit, Domination, Sprint, Contre-la-montre et autres compétitions en ligne dont les règles et les environnements offrent beaucoup de variété dans les challenges. Parmi elles, l’Instant Challenge, une fonctionnalité qui permet aux joueurs de provoquer en duel n’importe quel adversaire. Si ce dernier accepte le défi, une ligne d’arrivée est générée aléatoirement sur la carte. Pour pimenter le tout, les participants doivent parier leurs précieux Solar Coins. La customisation des voitures, une autre façon de sociabiliser Tout compétiteur qui se respecte se doit de s’intéresser à la mécanique de son bolide pour espérer rivaliser avec les autres concurrents. Afin de répondre à ce besoin, des workshops sont accessibles dans chaque quartier de l’île. Ils permettent d’optimiser les performances des voitures, mais aussi de leur aspect visuel. Ces véritables ateliers de préparation font partie des différents hubs sociaux dans lesquels les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres et inspecter les projets de leurs concurrents pour s’en inspirer. D’autres aspects de Test Drive Unlimited Solar Crown seront présentés dans les prochaines vidéos et mettront en avant différentes manières de profiter du jeu et de la richesse de Hong Kong Island.

Test Drive Unlimited: Solar Crown n'a toujours pas de date de sortie, il est simplement attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.