Elden Ring Nightreign va être encore plus difficile, un nouveau mode dévoilé !

Un nouveau mode de jeu pour Elden Ring Nightreign





Sorti en mai dernier, Elden Ring Nightreign fait la part belle à la coopération et demande aux joueurs de survivre face à des boss majeurs, jusqu'à affronter un puissant ennemi. Un titre particulièrement difficile, surtout en solo, du moins à son lancement. Depuis, FromSoftware a un peu simplifié les Expéditions en solitaire et même rajouté un mode pour jouer à deux joueurs. Du contenu est rajouté régulièrement, avec de nouveaux Seigneurs Nocturnes à affronter, mais dans les prochains jours, c'est un mode inédit qui va faire son apparition.

Qu'est-ce que l'Abîme de la Nuit d'Elden Ring Nightreign ?





L'éditeur Bandai Namco dévoile aujourd'hui l'Abîme de la Nuit, « un mode particulièrement difficile conçu pour les joueurs expérimentés », qui s'adresse donc à ceux ayant affronté les Seigneurs Nocturnes plusieurs fois avec succès. Dans l'Abîme de la Nuit d'Elden Ring Nightreign, les ennemis seront « encore plus redoutables », les terrains rares en cours ne seront pas indiqués et il ne sera pas possible de choisir son Seigneur Nocturne cible.

Cependant, les joueurs pourront trouver des reliques des profondeurs et des armes avec de multiples effets (« aussi bien positifs que négatifs ») pour les aider dans leur Expédition. La difficulté augmentera au fur et à mesure que les joueurs s'enfonceront dans les profondeurs et leur score sera calculé en fonction des victoires et défaites pour déterminer le niveau de profondeur. Bandai Namco met au défi les joueurs d'atteindre le niveau de profondeur 3, mais il y aura également des niveaux 4 et 5 avec des combats sans fin.

Quand sera disponible l'Abîme de la Nuit dans Elden Ring Nightreign ?





La date de sortie de l'Abîme de la Nuit est fixée au 11 septembre 2025 dans Elden Ring Nightreign. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez l'acheter à partir de 25,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

