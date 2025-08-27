PREVIEW Pragmata : nous avons testé le nouveau jeu de science-fiction de Capcom mêlant shooter, hacking et exploration lunaire

Poignant !





Présenté lors de l’annonce de la PlayStation 5, Pragmata s’était fait remarquer par une bande-annonce intrigante : un astronaute solitaire, une enfant aux pouvoirs étranges, une atmosphère lunaire qui oscillait entre fascination et inquiétude. Puis, silence radio, ponctué de reports successifs. Aujourd’hui, la sortie est fixée à 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L’attente, longue et parfois frustrante, a fini par renforcer l’aura singulière du jeu et c'est avec beaucoup de curiosité que nous avons été le tester sur le stand de Capcom à la Gamescom 2025.

La direction artistique mise clairement sur les contrastes



Dès les premières images de prise en main, une chose saute aux yeux : Pragmata n’a rien d’un simple shooter spatial. L’action prend place dans une station de recherche lunaire dystopique, aux couloirs métalliques étroits où chaque bruit résonne. Nous incarnons Hugh Williams, astronaute isolé de son équipe après un séisme lunaire. Mais il n’est pas vraiment seul. À ses côtés, Diana, une androïde à l’apparence d’enfant conçue à partir du mystérieux Lunafilament. Elle n’est pas qu’un personnage secondaire : son rôle est essentiel au gameplay et change notre façon d’aborder chaque affrontement.

Le duo fonctionne comme deux moitiés complémentaires. Hugh est le soldat, armé pour résister ; Diana, l’intelligence qui détourne les systèmes ennemis. Les combats reposent sur cette dynamique : avancer, tirer, esquiver avec l’arsenal d’un TPS (pistolet, fusil à pompe, netgun, armes expérimentales), tout en utilisant les compétences de Diana pour pirater en temps réel. Le hacking prend la forme d’un mini-jeu nerveux, façon Snake modernisé. Il faut réfléchir vite, car l’action continue autour de nous : les tirs ennemis ne s’arrêtent jamais pendant la séquence.. Cette alternance entre action immédiate et réflexion rapide donne une saveur particulière aux affrontements.