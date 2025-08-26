Turok: Origins va encore montrer les limites de la Xbox Series S

Saber Interactive enchaîne les projets et son studio espagnol, basé à Madrid, développe actuellement Turok: Origins, un jeu de tir à la troisième personne solo et coopération qui permettra d'affronter des dinosaures. Un nouvel opus attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais pour ne pas changer, les développeurs ont dû faire des concessions sur la petite console 100 % numérique de Microsoft.

Turok: Origins à 60 fps sur toutes les consoles ?





À l'occasion de la gamescom 2025, WCCFTech s'est entretenu avec Jesús Iglesias, directeur du jeu chez Saber Interactive Madrid, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les spécificités techniques de ce titre. Si Turok: Origins tournera bien à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, il faudra se contenter de 30 fps sur Xbox Series S. Les développeurs ne sont pas arrivés à faire tourner le jeu de tir de manière plus fluide et stable sur la petite console, bien moins puissante que les deux autres.

Turok: Origins utilise le moteur de jeu Unreal Engine 5 et devrait proposer des niveaux assez linéaires, il ne devrait donc pas être un jeu trop gourmand pour les consoles et PC puissants. Mais la Xbox Series S tire encore les développeurs vers le bas, c'est bien dommage.

Quand sortira Turok: Origins ?





Turok: Origins est attendu à une date encore inconnue.