No Man's Sky : des planètes encore plus riches et variées avec l'énorme mise à jour Origins, tous les détails !

D'habitude, avec ses mises à jour, No Man's Sky ajoute de nouvelles fonctionnalités changeant la dynamique de l'expérience. Il n'y a qu'à voir le patch Desolation et ses vaisseaux abandonnés pour le constater. Mais pour la dernière en date, Origins, teasée la semaine passée et de sortie aujourd'hui, va plutôt ajouter du contenu repoussant les limites de ce que nous connaissons.

De nouvelles planètes inexplorées vont être ajoutées à notre galaxie, avec des montagnes titanesques ou des gouffres plus profonds que jamais, des aléas climatiques comme des orages, des tornades et des incendies, des créatures inédites aux comportements variés à l'instar de monstres volants, de vers des sables et de robots, des végétaux immenses pouvant se transformer la nuit venue, ou des bâtiments gigantesques renfermant surprises et merveilles, dont des archives à découvrir pour mieux cerner le lore. Le but d'Hello Games est ici de surprendre et d'émerveiller les explorateurs comme au premier jour avec des écosystèmes et des biomes jamais vu auparavant.

À cette diversité, il faut ajouter une interface utilisateur encore améliorée, des terrains plus détaillés, un mode Ultra encore plus poussé sur PC, des objets inédits, du neuf pour le mode Photo, le Guide d'Exploration et le menu Découverte, la fin des interférences des portails, des marchands en vaisseaux qui peuvent désormais se poser aléatoirement sur les planètes, et des correctifs à gogo. Les notes de mise à jour de la version 3.0 peuvent d'ailleurs être retrouvées au complet et en anglais sur le site officiel.

Une bande-annonce et un tas d'images permettent d'apprécier ce qu'apporte Origins à No Man's Sky sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu peut être acheté pour 23,49 € sur Amazon.fr, dans une version donnant bien évidemment accès à toutes ses mises à jour gratuites.