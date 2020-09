No Man's Sky : la mise à jour Origins annoncée et teasée

Parti de loin lors de sa sortie en août 2016, No Man's Sky a depuis accueilli un tas de mises à jour gratuites, l'expérience de jeu est aujourd'hui très complète, et Hello Games ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Même si le studio de Sean Murray travaille sur un nouveau gros jeu, l'aventure spatiale va se poursuivre très prochainement.

Hello Games a en effet teasé Origins, prochaine mise à jour de No Man's Sky, au contenu pour l'instant totalement flou. Les développeurs parlent d' « un autre petit pas dans un voyage plus long », en référence évidemment à la phrase prononcée par Neil Armstrong lorsqu'il a marché sur la Lune en 1969, et le studio a d'ailleurs partagé un patchwork des affiches des nombreuses mises à jour publiées depuis maintenant quatre ans, et du voyage, No Man's Sky et Hello Games en ont fait.

Si Origins intrigue évidemment les joueurs, le suspense sera de courte durée, car la mise à jour sera publiée dès la semaine prochaine sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, nous en saurons davantage sur ce contenu additionnel à sa sortie. No Man's Sky est vendu 23,49 € sur Amazon.fr.