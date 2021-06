No Man's Sky : DLSS, améliorations graphiques à gogo et encore plus de nouveautés avec la mise à jour Prisms !

Source: Hello Games

Après avoir introduit les Expéditions pour une nouvelle dynamique de quêtes, No Man's Sky enchaîne avec sa troisième mise à jour majeure de l'année, Prisms. Plutôt que d'apporter du contenu, le patch 3.5 se charge surtout d'améliorer l'expérience sur bien des aspects graphiques.

Au programme, du DLSS sur les PC équipés de cartes graphiques NVIDIA GeForce, du neuf pour l'éclairage, les effets visuels, le détail de certaines zones, la réfraction et bien plus encore. Vous pouvez avoir une liste exhaustive des nouveautés techniques ci-dessous grâce au PlayStation Blog, ou en anglais sur le site officiel. Le paragraphe suivant évoque également une fonction de partage pour Bytebeat, des éléments météo dynamiques, une station de recherche dédiée aux recettes sur le Nexus et autres.

Éclairage volumétrique – De nouveaux effets de lumière volumétrique améliorent l'éclairage dans de nombreuses zones, dont les feux des vaisseaux et des véhicules, ainsi que pour les effets d'environnement.

Effets de distorsion – Les effets de distorsion audio et visuelle ont été intégralement retravaillés pour une nouvelle expérience interstellaire plus intense.

Nouvelles grottes – Les grottes ont été entièrement retravaillées, grâce à de nouveaux effets d'éclairage, des environnements plus détaillés, et une génération plus variée.

Mappage d'occlusion de parallaxe – Grâce à une nouvelle technologie de mappage d'occlusion de parallaxe, les structures planétaires et l'Anomalie spatiale bénéficient de textures plus détaillées et de plus de profondeur.

Effets stellaires – La variété, la qualité et le nombre d'étoiles dans le ciel ont été considérablement améliorés.

Effets de pluie améliorés – Les effets de pluie ont été considérablement améliorés, pour des tempêtes plus réalistes que jamais. À mesure que la pluie tombe, le sol et d'autres éléments du monde deviendront glissants et gorgés d'eau.

Améliorations visuelles de la lampe-torche – Les effets visuels, l'éclairage dynamique et le positionnement de la lampe-torche de l'exocombinaison ont été améliorés.

Réfraction – Une nouvelle technologie d'éclairage génère des effets de réfraction dans No Man's Sky. Ils sont visibles dans tout l'univers, notamment sur les structures en verre, les cockpits des vaisseaux, les champs de force, et bien d'autres éléments.

Centre de la station spatiale – Le hangar de la station spatiale a été nettement restructuré pour une toute nouvelle expérience visuelle.

Fourrure des créatures – De nombreuses créatures sur les planètes possèdent désormais de la fourrure, amenant plus de variété et de douceur à l'exploration et à l'apprivoisement de compagnons.

Ajout de détails aux planètes – Les joueurs PlayStation 5 pourront profiter d'une nette augmentation des détails sur les planètes, à travers divers types d'environnements.

Reflets Screen Space Reflection – Les joueurs PlayStation 5 profiteront de reflets et d'une meilleure qualité d'éclairage dans l'Anomalie spatiale, les stations spatiales, la station Atlas, les hangars des cargos, les cargos abandonnés, et bien d'autres éléments.

Améliorations du mode photo – Le mode photo bénéficie désormais de paramètres et d'une qualité de profondeur de champ fortement améliorés, et offre aux photographes la possibilité de paramétrer manuellement les effets de flou lumineux.

Modernisation de l'interface utilisateur du modificateur d'apparence – L'interface utilisateur du modificateur d'apparence a été modernisée, pour une expérience de personnalisation plus épurée et plus limpide.

Compagnons exotiques – La liste des créatures pouvant être adoptées en tant que compagnons a été considérablement allongée et inclut désormais virtuellement n'importe quelle forme de vie que vous pouvez rencontrer.

Partage Bytebeat et améliorations des percussions – Avec l'appareil Bytebeat, vous pouvez désormais enregistrer des morceaux dans une bibliothèque personnelle, les utiliser comme bande-son de votre exploration, et partager des morceaux avec d'autres joueurs. Les percussions dans Bytebeat ont également été considérablement améliorées, permettant la création de rythmes plus riches et plus entraînants.

Éléments météorologiques dynamiques – Les dangers, tels que les météores ou les impacts de foudre, ont désormais plus de chance de faire apparaître des objets de valeur, offrant des récompenses aux joueurs qui affrontent les phénomènes météorologiques extrêmes des planètes.

Déplacement de la base cargo – Lorsque vous achetez un nouveau cargo, votre base cargo existante est automatiquement transférée et reconstruite. Le style de la base cargo peut être réinitialisé à tout moment depuis le terminal d'amélioration du cargo.

Station de recette sur le Nexus – Un nouveau terminal a été ajouté dans la zone d'analyse de plans de l'Anomalie spatiale. Cette nouvelle station de recherche automatique fournit des recettes pour la fabrication de composants en échange de nanites.

Améliorations de la qualité de vie – Plusieurs améliorations de l'interface utilisateur et de la qualité de vie ont été ajoutées. Notamment : une icône montrant les nouveaux objets ayant été ajoutés à l'inventaire ; une amélioration de l'interface utilisateur lorsque vous recevez plusieurs plans à la fois ; une amélioration des données de navigation afin qu'elles ne soient pas utilisées si aucun bâtiment n'a été trouvé, et qu'elles donnent des messages d'erreurs plus précis.

Montures volantes – Vous pouvez désormais adopter comme compagnons les créatures volantes basses, telles que les scarabées géants ou les vers volants. Montez sur leur dos et profitez d'un nouvel angle de vue lors de vos explorations planétaires.

