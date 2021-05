No Man's Sky : le Normandy de Mass Effect rajouté dans le jeu

Depuis la semaine dernière, les joueurs peuvent redécouvrir Mass Effect dans une Édition Légendaire remastérisée. L'occasion parfaite pour retrouver le Commandant Shepard et son équipe et partir explorer la galaxie, sans oublier de lutter contre les Moissonneurs. Et pour célébrer ce lancement, EA Games a réalisé une petite collaboration avec Hello Games.

Le studio annonce en effet que les joueurs de No Man's Sky pourront retrouver le Normandy SR-1 dans leur flotte. Le vaisseau ne sera donc pas contrôlable, mais pourra être envoyé en mission comme n'importe quel autre navire de la flotte, et il accompagnera le vaisseau mère du joueur. Pour obtenir le Normandy, il faut commencer l'expédition rajoutée dans No Man's Sky la semaine dernière avant le 31 mai prochain, et c'est en la terminant que le vaisseau de Shepard sera rajouté à la flotte.

No Man's Sky accueille pour rappel régulièrement du contenu additionnel avec des mises à jour, et vous pouvez retrouver le jeu à 29,99 € sur Amazon.

