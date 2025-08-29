TEST Space Adventure Cobra: The Awakening, quand le Psychogun manque de puissance

Un jeu coincé dans une autre époque





Adapté du célèbre anime des années 80, Space Adventure Cobra: The Awakening nous replonge dans les premières aventures du mythique pirate de l’espace armé de son Psychogun. Microids est aux commandes et le jeu reprend les douze premiers épisodes de la série pour les transformer en un side-scroller dynamique où Cobra affronte des criminels intergalactiques, explore des planètes hostiles et utilise son arsenal déjanté. Un projet pensé comme un hommage nostalgique, mais qui peine à convaincre au-delà des fans de la première heure. Nous avons terminé le titre, il est temps de vous en parler !

La tritesse...

Pour ne pas changer, nous aimons commencer avec ce qui saute aux yeux, penchons-nous sur les graphismes. Visuellement, Space Adventure Cobra: The Awakening fait peine à voir... Entre ses textures pauvres, ses décors insipides et des personnages aux animations raides comme des balais, difficile de croire que nous jouons sur une plateforme moderne. L’ensemble évoque davantage un vieux remaster PS2 qu’un véritable titre pensé pour nos machines actuelles. La direction artistique peine à rattraper ce retard technique, et la nostalgie seule ne suffit pas à masquer les faiblesses.

Les cinématiques, censées être l’atout charme du titre, se révèlent tout aussi décevantes. Issues de l’anime d’époque, elles sont compressées au point de devenir baveuses, avec un découpage maladroit et des bandes noires qui clignotent à l’écran comme un bug de lecteur VHS. Plutôt qu’un hommage élégant, le rendu donne l’impression d’une compilation mal encodée, ce qui casse l’effet « wahou » attendu par les amoureux de la franchise.

Pire encore, les problèmes techniques viennent en rajouter une couche. Nous avons vu Cobra traverser des décors et tomber dans le vide comme si la gravité avait été désactivée. Ces collisions ratées renforcent le sentiment de produit bâclé. En l’état, l’univers intergalactique de Buichi Terasawa méritait bien mieux qu’une vitrine visuelle datée et maladroite. Et pour cause, les textures sont fades, tant elles paraissent sommaires et délavées. Les décors manquent de détails, les surfaces sont plates, et les modélisations des personnages maquent de folie... Sans finesse ni personnalité. Le rendu global est médiocre, sans profondeur ni éclat, ce qui transforme le monde de Cobra en un simple décor générique, loin de l’esthétique flamboyante que nous pouvions espérer. La tristesse...

Notation Verdict 12 20