Si Resident Evil Requiem a deux caméras au choix, c'est grâce à RE 7: Biohazard

RE 9 se rapproche





En début d'année prochaine, Capcom lancera Resident Evil Requiem, neuvième opus principal de sa franchise. Mais ce titre ne sera pas la suite de Resident Evil Village, qui marquait déjà la fin des aventures d'Ethan Winters. Non, Resident Evil Requiem sera un retour aux sources, mais aussi le début de quelque chose de nouveau pour la franchise. Nous y incarnerons Grace Ashcroft, la fille d'Alyssa (Resident Evil Outbreak), qui retourne à Raccoon City 30 ans après la destruction de la ville.

RE 7: Biohazard, un jeu trop horrifique ?





Cependant, Resident Evil Requiem est réalisé par Koshi Nakanishi, qui avait déjà dirigé le développement de Resident Evil VII: Biohazard. Un opus charnière dans la franchise, introduisant le personnage d'Ethan, mais qui utilisait surtout une caméra à la première personne, inédite dans les jeux principaux. Un gros changement d'ambiance après Resident Evil 6, le jeu était véritablement terrifiant, bien plus que tous les précédents opus. Pour certains, RE 7: Biohazard était même trop flippant. Si les premiers Resident Evil étaient des survival-horror, l'horreur passait surtout par la tension créée par les caméras fixes et la gestion des ressources, pas vraiment par l'ambiance trop oppressante.

RE Requiem sera plus accessible





Et ça, Koshi Nakanishi l'a bien compris, il a donc décidé de faire de Resident Evil Requiem un jeu un peu moins terrifiant. Comment ? Eh bien en laissant le choix aux joueurs d'opter pour une caméra à la première ou à la troisième personne. Oui, cette option est directement en lien avec la peur des joueurs, comme l'explique le réalisateur à GamesRadar+ :

En repensant à la vue à la première personne de Resident Evil 7, je l'ai intégrée pour le rendre plus immersif et plus effrayant que jamais. Je pense que la plupart des médias et des joueurs ont convenu que c'était un jeu incroyablement effrayant, mais peut-être trop effrayant. Je pense que certains joueurs n'ont pas réussi à le gérer, n'ont pas pu le terminer, voire ne l'ont même pas commencé. Et c'est une chose à laquelle je repense : je veux m'assurer que les gens puissent apprécier ce jeu. Donc, si vous avez commencé le jeu à la première personne et que vous trouvez que c'est trop, la troisième personne est presque une façon de s'éloigner légèrement de ce niveau d'horreur et de le rendre plus facile à appréhender en présentant le personnage à l'écran comme une sorte d'avatar de vous-même.

Si vous trouvez Resident Evil Requiem trop terrifiant à la première personne, il sera donc possible de passer la caméra derrière l'épaule de Grace pour souffler un peu. Une idée qu'aurait pu utiliser Morimasa Sato dans Resident Evil Village pour la Maison de Beneviento, sans doute la séquence la plus terrifiante de la saga (après le visionnage de Resident Evil : Chapitre Final).

Quand sort Resident Evil Requiem ?





Pour rappel, le jeu a eu droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay avec Grace et Alyssa Ashcroft à la gamescom 2025. La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.