Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 44) : le foot est toujours champion

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 44





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette semaine, c'est un jeu de sport édité et développé par Electronic Arts qui se retrouve sur la plus haute marche du podium.

EA SPORTS FC 26 est en tête des ventes, il est suivi par Légendes Pokémon : Z-A en deuxième place et Mario Kart World en troisième position. Battlefield 6 n'est pas bien loin, en quatrième place, tandis que Ghost of Yōtei fait son retour dans le classement, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 octobre au 1er novembre 2025 :