EA SPORTS FC 26 02

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 44) : le foot est toujours champion

Source: SELL

Le jeu de football d'EA Games remonte sur la plus haute marche du podium, mais les exclusivités Switch ne sont pas bien loin.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 44

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette semaine, c'est un jeu de sport édité et développé par Electronic Arts qui se retrouve sur la plus haute marche du podium.

EA SPORTS FC 26 est en tête des ventes, il est suivi par Légendes Pokémon : Z-A en deuxième place et Mario Kart World en troisième position. Battlefield 6 n'est pas bien loin, en quatrième place, tandis que Ghost of Yōtei fait son retour dans le classement, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 octobre au 1er novembre 2025 :

1 - EA SPORTS FC 26 (PS5)

 EA SPORTS FC 26 01
TEST

2 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

 Légendes Pokémon ZA 14 27 02 2025
TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l’immersion...

3 - Mario Kart World (Switch 2)

 mario kart world
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

4 - Battlefield 6 (PS5)

 Battlefield 6 2025 07 24 25 009
TEST Battlefield 6 : un retour en force pour la saga ?

5 - Ghost of Yōtei (PS5)

 Ghost of Yotei 01 25 09 2024
TEST Ghost of Yōtei : l’héritier flamboyant de Ghost of Tsushima ?
