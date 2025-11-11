BON PLAN : en attendant GTA VI, GTA V est en promotion

La semaine dernière, Take-Two et Rockstar ont annoncé un nouveau report de Grand Theft Auto VI. Le prochain jeu de la franchise sortira dans plus d'un an sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une déception pour les fans qui ont retourné le précédent opus dans tous les sens, mais si ce n'est pas votre cas, voici une offre pour patienter.

GTA V est à prix réduit





Grand Theft Auto V est actuellement en promotion sur Cdiscount, dans son édition physique pour PS5. GTA V passe à 14,99 €, un tout petit prix pour ce jeu d'action en monde ouvert avec des dizaines d'heures de contenu, en solo ou en ligne.

Lorsqu'un jeune arnaqueur, un braqueur de banque à la retraite et un terrible psychopathe se retrouvent piégés par de grands criminels, le gouvernement américain et l'industrie du divertissement, ils doivent effectuer une série de braquages pour survivre dans une ville sans pitié où ils ne peuvent faire confiance à personne, et encore moins à leurs partenaires. Gravissez les échelons de la criminalité en solo ou avec des amis dans GTA Online : réalisez des braquages en coopération, lancez des entreprises criminelles, participez à des courses casse-cou et modes rivalité pleins d'adrénaline, et bien plus encore. Comprend l'accès à l'ensemble du contenu des mises à jour disponibles depuis la sortie. Grand Theft Auto V à 14,99 € sur Cdiscount

Lire aussi : TEST - GTA V : un jeu qui ne vaut pas 19 sur 20