BON PLAN : un GTA-like à prix ridiculement bas

Le reboot de Saints Row n'aura clairement pas séduit les joueurs, la faute à un scénario plat, un ton qui oscille maladroitement entre le drôle et le sérieux, une IA aux fraises et des bugs. Volition a quand même tenté de rectifier le tir et sauver son GTA-like, qui n'est pas dénué d'intérêt, surtout lorsqu'il est vendu à tout petit prix.

Bon, le jeu aura fait couler Volition, mais ce n'est pas une raison pour passer à côté de l'offre du jour. Saints Row: Edition Day One est disponible à 4,99 € sur PlayStation 5 et PS4 à la Fnac, un prix ridiculement bas pour ce jeu d'action en monde ouvert. Cette édition physique inclut pour rappel le jeu et le bonus de précommande Idols Anarchy Pack.

Bienvenue à Santo Ileso, une ville fictive pleine d’animation située au cœur du Sud-ouest américain. Dans ce monde rongé par le crime où les factions se disputent le pouvoir, une bande de jeunes amis partis de rien entame sa propre aventure criminelle pour la gloire et le succès.

Vous incarnez le futur boss. Aux côtés de Neenah, de Kevin et d’Eli, vous formez les Saints et vous attaquez aux Panteros, aux Idoles et à Marshall en étendant votre empire dans les rues de Santo Ileso pour en prendre le contrôle. Dans le fond, Saints Row retrace l’histoire d’une start-up, sauf que les Saints opèrent dans le crime.

Découvrez le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d’opérations à sensations fortes, d’aventures criminelles et de missions de gros calibre.

Réveillez le Saint qui sommeille en vous et laissez libre cours à votre imagination. Choisissez l’apparence de votre personnage, de votre voiture et de votre équipe grâce aux outils de personnalisation les plus avancés jamais vus dans un monde ouvert.

Plongez dans des fusillades épiques, vibrez au rythme de courses-poursuites effrénées et vivez des excentricités uniques à Saints Row dans une histoire originale qui retrace l’extraordinaire ascension au pouvoir des Saints. Jouissez d’une toute nouvelle liberté et jouez toute la campagne aux côtés d’un ami sans jamais devoir sortir de l’action et sans contrainte de réseau. Profitez de cette coopération fluide pour repousser les limites de votre gang et créer votre propre expérience de jeu.

Saints Row Edition Day One sur PS5 à 4,99 € à la Fnac

