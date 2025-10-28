Actualité
Accueil Actualités
Légendes Pokémon ZA 11 23 07 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : le retour de la Pokémania

par
Source: SELL

Le nouveau jeu Pokémon, exclusif aux Switch de Nintendo, s'installe confortablement en haut du classement. Mais Battlefield 6 n'est pas loin.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 42

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Après la déferlante Battlefield 6, place à un jeu un peu plus calme. Le dernier opus de la franchise Pokémon est lancé et les joueurs ont sauté dessus.

Légendes Pokémon : Z-A se hisse en tête des ventes avec sa version Switch, tandis que la version Switch 2 arrive en seconde place. Battlefield 6 n'est pas loin, il complète le podium. Nous retrouvons enfin EA SPORTS FC 26 et Ghost of Yōtei en quatrième et cinquième places.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 octobre 2025 :

Titre Achat chez notre partenaire
(en cliquant sur l'image)

1 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

 Légendes Pokémon ZA vignette 16 10 2025
TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l’immersion...

2 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch 2)

 Légendes Pokémon ZA 06 28 08 2025

3 - Battlefield 6 (PS5)

 Battlefield 6 02
TEST Battlefield 6 : un retour en force pour la saga ?

4 - EA SPORTS FC 26 (PS5)

 EA SPORTS FC26 Icons Zlatan Lores Clean 16x9

5 - Ghost of Yōtei (PS5)

 Ghost of Yotei 14 25 09 2024
TEST Ghost of Yōtei : l’héritier flamboyant de Ghost of Tsushima ?
redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
top des ventes Charts france chiffres jeux video Top ventes France Achat Chiffres

Commenter 1 commentaire

Commenter Lire les commentaires