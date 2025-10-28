Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : le retour de la Pokémania

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 42





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Après la déferlante Battlefield 6, place à un jeu un peu plus calme. Le dernier opus de la franchise Pokémon est lancé et les joueurs ont sauté dessus.

Légendes Pokémon : Z-A se hisse en tête des ventes avec sa version Switch, tandis que la version Switch 2 arrive en seconde place. Battlefield 6 n'est pas loin, il complète le podium. Nous retrouvons enfin EA SPORTS FC 26 et Ghost of Yōtei en quatrième et cinquième places.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 octobre 2025 :