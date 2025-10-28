Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : le retour de la Pokémania

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : le retour de la Pokémaniapar Amaury M.
Source: SELL
Le nouveau jeu Pokémon, exclusif aux Switch de Nintendo, s'installe confortablement en haut du classement. Mais Battlefield 6 n'est pas loin.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 42
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Après la déferlante Battlefield 6, place à un jeu un peu plus calme. Le dernier opus de la franchise Pokémon est lancé et les joueurs ont sauté dessus.
Légendes Pokémon : Z-A se hisse en tête des ventes avec sa version Switch, tandis que la version Switch 2 arrive en seconde place. Battlefield 6 n'est pas loin, il complète le podium. Nous retrouvons enfin EA SPORTS FC 26 et Ghost of Yōtei en quatrième et cinquième places.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 octobre 2025 :
|Titre
|
1 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch)
|TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l’immersion...
|
2 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch 2)
|
3 - Battlefield 6 (PS5)
|TEST Battlefield 6 : un retour en force pour la saga ?
|
4 - EA SPORTS FC 26 (PS5)
|
5 - Ghost of Yōtei (PS5)
|TEST Ghost of Yōtei : l’héritier flamboyant de Ghost of Tsushima ?
|
Rédacteur - Testeur
Clint008
