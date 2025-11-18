F1 26 n'existera pas, EA annonce un gros changement

Electronic Arts a racheté Codemasters en 2021. Le studio, spécialisé dans les jeux de course, a développé F1 2021, F1 22, F1 23, F1 24 et F1 25, sans oublier les WRC. La franchise de jeux de rallye n'aura plus de nouvel épisode développé par Codemasters et la licence retourne entre les mains de Nacon. Si le rallye est moins populaire que la Formule 1, la licence de jeux F1 va elle aussi connaître un gros bouleversement.

F1 26 remplacé par une extension payante pour F1 25





Dans un communiqué, EA annonce que F1 26 ne verra pas le jour. L'éditeur fera l'impasse sur le prochain opus, préférant plutôt proposer une mise à jour de contenu premium pour F1 25. Une extension payante qui devrait en toute logique inclure les pilotes, circuits et livrées officiels. Un choix étonnant, car dans le monde de la Formule 1, l'année 2026 sera synonyme d'un énorme bouleversement : les monoplaces seront très différentes, que ce soit au niveau du moteur ou de l'aérodynamisme. Cadillac fera son entrée dans le championnat en tant que onzième écurie. Les fans ont également rendez-vous dans la capitale espagnole pour le premier Grand Prix de Madrid. Electronic Arts est bien conscient de ces changements et précise :

Les joueurs de F1 25 pourront prolonger leur expérience l’année prochaine grâce à l’intégration complète de la saison 2026 du Championnat du monde de Formule 1 2026 de la FIA. Disponible en 2026 sous forme d'extension payante de F1 25, cette mise à jour premium accompagnera les principaux changements prévus pour la saison 2026, incluant de nouvelles voitures, des réglementations sportives actualisées, ainsi que des écuries et des pilotes mis à jour.

Notons qu'Electronic Arts ne mentionne pas ici les circuits, le nouveau tracé dans les rues de Madrid ne devrait pas être rajouté dans ce DLC de F1 25.

Un F1 27 dans deux ans ?





Alors, est-ce la fin des jeux de F1 annuels ? Sans doute pas. Electronic Arts annonce déjà F1 27, qui sortira en 2027 :

En 2027, EA SPORTS sortira le prochain opus complet de la franchise. Une représentation authentique et innovante de l'action et des sensations de la Formule 1, repensée pour offrir une expérience plus riche avec de nouvelles façons de jouer pour les joueurs du monde entier. Conçue pour répondre à l'évolution rapide et à la croissance internationale de la communauté F1, dont plus d'un tiers s'est passionné pour ce sport au cours des quatre dernières années, cette nouvelle expérience s'appuiera sur les éléments plébiscités par les joueurs de longue date dans la franchise. Cette dernière célébrera l’amour de la Formule 1 à travers un jeu qui plongera les nouveaux joueurs comme les plus expérimentés dans l'ère moderne de ce sport. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un investissement stratégique pluriannuel dans la franchise EA SPORTS F1, avec le soutien de Formula One Management et des équipes de F1.

Pour l'instant, les studios continuent de s'occuper de F1 25, qui vient d'accueillir la Saison 4 avec un mode de jeu inédit. F1 25 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu de course à 40,39 € chez Leclerc.

Lire aussi : TEST F1 25 : un peu de fraîcheur, mais toujours pas de révolution