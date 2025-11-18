Anno 117: Pax Romana, Ubisoft s'excuse auprès des fans

Ubisoft Mainz a lancé la semaine dernière Anno 117: Pax Romana, le dernier opus en date de sa franchise de jeux de simulation urbaine. Le titre a été très bien noté par la presse spécialisée, il arbore une moyenne de 85/100 sur Metacritic. Du côté des joueurs, les avis sont un peu plus mitigés. La moyenne est de 6,3/10 sur Metacritic et les évaluations sont « moyennes » sur Steam. Les joueurs pointent essentiellement du doigt la nécessité d'être connecté à Internet pour jouer et les problèmes de serveurs lors des parties en multijoueur.

Cependant, c'est un tout autre sujet qui a interpellé les joueurs. Sur Reddit, plusieurs internautes ont partagé une image d'Anno 117: Pax Romana. Il s'agit d'un artwork affiché pendant les chargements et qui a clairement été généré par l'IA. Certains corps, visages et mains sont déformés, des éléments typiques d'un dessin réalisé par une intelligence artificielle. Sur Steam, les développeurs ont précisé que « des outils d'IA ont été utilisés pour la création de certains éléments du jeu. Dans tous les cas, le produit final témoigne du savoir-faire et de la vision créative de notre équipe ».

Interrogé par Kotaku, Ubisoft a réagi et explique la présence de cet artwork généré par l'IA. Selon le studio, le dessin n'était que temporaire et n'aurait pas dû être présent dans la version finale d'Anno 117: Pax Romana :

Cette image était une illustration provisoire qui a échappé à notre processus de validation. L’image finale est jointe et remplacera la version actuelle avec la prochaine mise à jour 1.3. Anno 117: Pax Romana étant notre opus le plus ambitieux à ce jour, nous avons réuni la plus grande équipe d’artistes jamais créée pour la franchise. Afin de répondre aux exigences uniques de ce projet, ils utilisent des outils d’IA pour les itérations, le prototypage et l’exploration. Chaque élément que les joueurs découvriront dans la version finale reflète le savoir-faire, le talent artistique et la vision créative de l’équipe.

Ubisoft partage ainsi une version définitive de l'artwork, qui ressemble quand même beaucoup au dessin généré par l'IA, mais sans les erreurs grossières. De nombreux internautes n'acceptent pas cette explication du studio, rappelant qu'une image vide faisait très bien office d'illustration provisoire pendant le processus de développement. Par ailleurs, d'autres joueurs assurent que la traduction des textes aurait également été réalisée à l'aide de l'IA. Un internaute évoque des erreurs dans la traduction allemande, un comble pour un jeu développé par Ubisoft Mainz, basé à Mayence.

Anno 117: Pax Romana est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu est vendu 43,89 € chez Leclerc.

