Frostpunk 2 : où acheter les éditions Icebreak et Whiteout sur consoles au meilleur prix ?

Les distributeurs Maximum Entertainment France et Skybound Games, en partenariat avec le développeur 11 bit studios sont ravis d'annoncer la sortie de Frostpunk 2, disponible en édition physique sur PlayStation 5 et Xbox Series X dès aujourd'hui. Découvrez les frissons intenses et les conséquences glaciales de Nouvelle Londres dans des éditions en boîte méticuleusement conçues par Skybound Games.

Deux éditions physiques pour Frostpunk 2 sur consoles





Le dernier opus de la franchise de jeux de construction de ville et de survie sociale de 11 bit studios a été repensé pour les consoles, avec une interface utilisateur sur mesure et de tout nouveaux menus circulaires. Deux éditions physiques premium (Icebreaker Edition disponible dès maintenant ; Whiteout Edition disponible le 9 décembre 2025) comprennent les objets de collection suivants, dignes des archives de New London :

Frostpunk 2 : Icebreaker Edition comprend le jeu complet sur disque, un diorama pop-up minutieusement conçu de Nouvelle-Londres, la nouvelle numérique glaçante « Warm Flesh » et un artbook numérique dévoilant les coulisses de la création de ce monde impitoyable.

Frostpunk 2: Whiteout Edition inclut tous les contenus Icebreaker dans une shadowbox à plusieurs couches doté d'un éclairage LED intégré et d'illustrations emblématiques. Elle comprend également une mise à niveau vers l'édition Deluxe, qui donne accès aux trois prochains DLC, ainsi que des souvenirs physiques : un porte-clés de luxe en métal et émail, deux cartes postales artistiques premium de Nouvelle Londres, des autocollants sur le thème de Frostpunk et l'un des deux écussons brodés possibles, soit celui des Technocrates disciplinés, soit celui des fervents Sangivres.

