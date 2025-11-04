Actualité
Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 43) : Pokémon continue d'écrire sa légende

Source: SELL

Le dernier jeu de la saga Pokémon continue de séduire les joueurs, mais les autres blockbusters du moment ne se laissent pas faire.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 43

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette fois, aucun grand nouveau jeu n’est sorti cette semaine, nous retrouvons donc les mêmes titres que la semaine dernière, dans un ordre un peu différent.

Légendes Pokémon : Z-A est toujours en tête des ventes dans sa version Nintendo Switch et il est accompagné par EA SPORTS FC 26 et Battlefield 6 sur le podium. La version Switch 2 de Légendes Pokémon : Z-A se retrouve en quatrième place, puis nous retrouvons Mario Kart World en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 octobre 2025 :

1 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

 Légendes Pokémon ZA 07 27 03 2025
TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l’immersion...

2 - EA SPORTS FC 26 (PS5)

 EA SPORTS FC 26 01

3 - Battlefield 6 (PS5)

 Battlefield 6 04
TEST Battlefield 6 : un retour en force pour la saga ?

4 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch 2)

 Légendes Pokémon ZA vignette 27 02 2025

5 - Mario Kart World (Switch 2)

 mario kart world
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2
