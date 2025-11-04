Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 43) : Pokémon continue d'écrire sa légende

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 43





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette fois, aucun grand nouveau jeu n’est sorti cette semaine, nous retrouvons donc les mêmes titres que la semaine dernière, dans un ordre un peu différent.

Légendes Pokémon : Z-A est toujours en tête des ventes dans sa version Nintendo Switch et il est accompagné par EA SPORTS FC 26 et Battlefield 6 sur le podium. La version Switch 2 de Légendes Pokémon : Z-A se retrouve en quatrième place, puis nous retrouvons Mario Kart World en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 octobre 2025 :