Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 41) : le succès de Battlefield 6

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 41) : le succès de Battlefield 6par Amaury M.
Comme il fallait s'y attendre, le nouveau FPS d'Electronic Arts rencontre un succès monstre en France, il est directement en tête du classement.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 41
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. La semaine a été marquée par la sortie d'un jeu de tir à la première personne très attendu par des millions de joueurs et qui a rencontré un énorme succès à son lancement.
Sans surprise, Battlefield 6 se hisse en tête des ventes avec sa version PlayStation 5, il est accompagné par EA SPORTS FC 26 et Ghost of Yotei sur le podium, deux autres jeux PS5. En quatrième place, nous retrouvons la compilation anniversaire Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Battlefield 6 repointe le bout de son nez en cinquième et dernière position grâce à sa version Xbox Series X.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 11 octobre 2025 :
|Titre
|Achat chez notre partenaire
(en cliquant sur l'image)
|
1 - Battlefield 6 (PS5)
|TEST Battlefield 6 : un retour en force pour la saga ?
|
2 - EA SPORTS FC 26 (PS5)
|
3 - Ghost of Yōtei (PS5)
|TEST Ghost of Yōtei : l’héritier flamboyant de Ghost of Tsushima ?
|
4 - JEU (Switch 1)
|TEST Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : deux voyages galactiques remis en orbite sur Switch
|
5 - Battlefield 6 (Xbox Series X)
|
