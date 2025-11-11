ARC Raiders : de gros chiffres dévoilés, le lancement est un succès

Embark Studios, une équipe de Nexon, a lancé le 30 octobre dernier ARC Raiders, un nouveau jeu de tir et d'extraction multijoueur. Un énième extraction shooter sur le marché peut-il séduire les joueurs ? Eh bien oui. Nexon vient de dévoiler quelques chiffres très intéressants concernant son nouveau jeu.

Combien de joueurs compte ARC Raiders ?





Nexon annonce qu'ARC Raiders s'est déjà vendu à plus de quatre millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si le studio ne donne pas le détail des ventes entre les plateformes, un autre chiffre montre que le jeu a surtout séduit les joueurs sur ordinateurs. Dimanche dernier, dans l'après-midi, plus de 700 000 joueurs étaient connectés en simultané sur ARC Raiders, dont 462 488 sur Steam, selon SteamDB. Lors de ce pic de connexions à ARC Raiders, 66 % des joueurs étaient sur PC.

Des mises à jour à venir pour ARC Raiders





Après un tel succès commercial dès la sortie, il est évident que les développeurs vont mettre les bouchées doubles pour faire vivre ARC Raiders et tenter de conserver un maximum de joueurs. Embark Studios a déjà annoncé des mises à jour avec une carte, des armes, des quêtes et une machine ARC inédites.

